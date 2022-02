Erst uriniert, dann Fahrer verletzt

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Ein Mann uriniert gegen ein Auto, es folgt eine handfeste Auseinandersetzung, bei der schließlich ein Mensch verletzt wird - so geschehen in Löhnberg: Am Samstagvormittag, 12. Januar, gegen 10.30 Uhr, hatten nach Angaben der Polizei Zeugen einen 20 Jahre alten Mann darüber informiert, dass sie an der Löhnberger Hütte beobachtet hätten, wie ein 18-Jähriger gegen seinen VW "gepinkelt" habe. Daraufhin kam es zu einem Streit der beiden Männer, der in eine Prügelei ausartete. Der 18-Jährige verletzte hierbei den 20-Jährigen durch einen Kopfstoß.