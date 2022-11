Evangelische Kirche in Limburg-Weilburg will Energie sparen

Welchen Namen soll das neue Dekanatsgebäude tragen? Eine Frage, die in einer Stichwahl geklärt wird. (© Kerstin Kaminsky)

LÖHNBERG - Löhnberg. Wie steht es um die Bildung von Nachbarschaftsräumen im Evangelischen Dekanat an der Lahn? Was können die Kirchengemeinden in Anbetracht der Energiekrise tun? Welchen Namen soll das neue Dekanatsgebäude tragen? Dies waren die bestimmenden Themen bei der dritten Tagung der Dekanatssynode am Freitagabend im Löhnberger Bürgerhaus. Auch Ehrungen wurden verliehen.

Seit Anfang 2022 sind die beiden ehemaligen evangelischen Dekanate Runkel und Weilburg zum neuen Dekanat an der Lahn verschmolzen. Die insgesamt 43 Kirchengemeinden zwischen Obershausen und Kirberg, Frickhofen und Brandoberndorf/Weiperfelden, sollen künftig in sogenannten Nachbarschaftsräume zusammenarbeiten. "Übergänge sind immer schwierig", gab Pfarrer Jörg-Michael Keller in seinem Statusbericht zum Prozess EKNH2030 zu bedenken. Doch sei auf diesem Reformweg schon vieles angestoßen worden und einiges sogar schon gelungen. Allerdings dürfte man die bittere Wahrheit nicht verdrängen, dass das Dekanat in den nächsten Jahren ein Viertel aller Pfarrstellen verlieren wird. Auch ist fraglich, wie es mit den Kirchen und den nichtkirchlichen Räumen weitergeht.

Noch sei die Frage nach den Nachbarschaftsräumen (NR) nicht abschließend behandelt. Bis zur Herbstsynode 2023 müsse jedoch klar sein, wie die Zukunft der NRs aussieht. Sollen sie als Sozialraum ausgerichtet sein oder sich aufgrund regionaler Zusammenhängen konstituieren? Bleibt es bei vier NRs oder sind auch fünf oder sechs möglich? Und wie ist die rechtliche Seite, wenn die Partner sich gefunden haben? Ist das verbindlich wie eine Ehe oder eher locker zu sehen wie in einer Wohngemeinschaft?

Auf jeden Fall geht Pfarrer Keller davon aus, dass sich haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter auf einer neuen Augenhöhe begegnen werden. Er ermutigte alle Anwesenden zu einem neuen Team- und Netzwerkdenken. "Wagen Sie Schritte aus der Komfortzone heraus", sagt er. Selbst wenn etwas schiefgehe, sei dies nicht schlimm. Man könne schließlich nur draus lernen.

Seine Gedanken zu den Vorgaben der evangelischen Landeskirche in Anbetracht der Energiekrise legte Pfarrer Wolfgang Plodek dar. "Wenn wir Gottesdienste in Gemeindehäuser verlegen sollen, was passiert dann mit den Kirchen?" fragte er.

Sie ungeheizt oder geschlossen zu halten, sei keine Lösung, weil wasserführende Heizsystem nicht völlig ausgeschaltet werden dürften. Zudem brauchen Orgeln ein gewisses Raumklima. Außerdem hatte die EKD angeregt, den Menschen mit geheizten Kirchen und Gemeindehäusern in der Krise einen sicheren Ort zu bieten. Dafür müssten die betreffenden Gebäude jedoch ertüchtigt werden. Alternativen zur klassischen Heizung seien beispielsweise akkubetriebene Heizkissen, Infrarot-Heizschirme oder Photonenheizung vorstellbar, aber all dies brauche auch Strom.

In der Krise stellt sich die Notwendigkeit, nicht nur Energie einzusparen, sondern auch durch selbst zur Energiegewinnen beizutragen, stellte Plodek heraus. "Das Geld für Investitionen ist da", sagte er und verwies auf Kirchensteuermehreinnahmen 2021. So beschloss die Dekanatssynode einstimmig eine Empfehlung an die Kirchensynodalen, sich für die Verwendung eines einmaligen, zweistelligen Millionenbetrags aus Kirchensteuermehreinnahmen 2021 zur energetischen Ertüchtigung von Gebäuden der Kirchengemeinden mit klaren, zukunftsorientierten Vergabekriterien einzusetzen.

Aus über dreißig Vorschläge für einen Namen des neues Dekanatsgebäudes hatte eine Arbeitsgruppe sechs Namen herauskristallisiert. Nach dem ersten Wahlgang gab es einen Gleichstand zwischen den Befürwortern von "Katharina-Staritz-Haus" und "Haus der Begegnung"; die Stichwahl endete zugunsten der Namensvorschlags.

Die 1903 in Breslau geborenen Katharina Staritz war die erste Frau an der Theologischen Fakultät in Marburg und die erste Frau in Hessen, die eine Pfarrstelle erhielt. Doch ihr Lebensweg war nicht gradlinig. Während des Nazi-Regimes machte sie sich in der "Kirchlichen Hilfestelle für evangelische Nichtarier" stark, arbeitete im Widerstand und verhalf vielen jüdischen Bürgern zur Ausreise, sodass sie 1941 aus dem Dienst entlassen wurde. Zur Umerziehung kam sie in das Arbeitslager Breitenau, später ins KZ Ravensbrück. Nach Kriegsende ging sie nach Marburg zurück und arbeitete ohne die Anerkennung der Einsegnung in verschiedenen evangelischen Gemeinden. 1950 wurde sie Vikarin in Frankfurt, wo ihr neben Seelsorge und Predigt auch die Frauenarbeit ob