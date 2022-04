Feuerwehr Löhnberg bereitet Gebäude für Flüchtlinge vor

Die Einsatzabteilung der FFW Löhnberg hilft dabei, das Gebäude in der Schulstraße für die Ankunft von ukrainischen Flüchtlingen vorzubereiten. Foto: Gemeinde Löhnberg

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die Gemeinde Löhnberg bereitet sich auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Löhnberg hat nun bei den Vorbereitungen für die Bereitstellung des Gebäudes in der Schulstraße 16 geholfen. Das Gebäude gehört der Gemeinde.

Seit Wochen arbeiten die Gemeinde, das Mehrgenerationenhaus - allen voran Thomas Zipp und Johannes Kurz - sowie der Landkreis in enger Abstimmung zusammen. "Wir müssen uns unserer gesellschaftlichen Aufgabe stellen", betont Thomas Zipp.

Offiziell gemeldet sind derzeit 26 ukrainische Flüchtlinge, weitere zehn befinden sich schon in der Großgemeinde, sind allerdings noch nicht angemeldet. Angesicht der acht Millionen Menschen, die aktuell auf der Flucht sind, sei es möglich, dass Löhnberg bis zu 500 Menschen aufnehmen müsse, teilt die Gemeinde Löhnberg mit.

Unterkunft für bis

zu 25 Menschen

Die Gemeinden sind für alles, von der Unterkunft bis zu den ersten Verpflegungen, verantwortlich. Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) betont: "Wir versuchen, das koordiniert auf den Weg zu bringen". Dass diese Größenordnung für eine kleine Gemeinde wie Löhnberg eine riesige Herausforderung sei, könne man sich allerdings vorstellen.

Das Gebäude in der Schulstraße wurde daher kurzfristig leer geräumt und gesäubert, kaputte Scheiben wurden ausgetauscht. Es bietet Platz für etwa 25 Personen. Zusätzlich könnten im Dorfgemeinschaftshaus Selters und in der Alten Hofreite in der Obertorstraße Menschen unterkommen.

Die Gemeinde wisse noch nicht, wie viele Flüchtlinge noch nach Löhnberg kommen werden, aber die verfügbaren räumlichen Kapazitäten würden so gut es geht vorbereitet. Geplant ist auch die Anschaffung von Ausrüstung wie Feldbetten oder abschließbaren Schränken. Allerdings seien sehr wahrscheinlich nicht alle benötigen Artikel und Gegenstände direkt lieferbar. Die Feldbetten, die die Gemeinde nach dem folgenreichen Unwetter im Ahrtal im vergangenen Jahr für einen möglichen Katastrophenfall angeschafft hat, könnten nun glücklicherweise auch zum Einsatz kommen.