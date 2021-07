Karten für das Konzert am Sonntag, 25. Juli, 11 Uhr, im MGH Löhnberg, Am Berg 3a, kosten zwei Euro. Ticket-Reservierung ist möglich per E-Mail an leitung@mghloehnberg.de, per WhatsApp an 01 72-5 72 51 56 oder telefonisch unter 0 64 71-6 29 02 99.