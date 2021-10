2 min

Frauen in den Suizid gedrängt? Angeklagter will sich äußern

Am Freitagvormittag hat in Limburg der Mordprozess gegen einen 62-Jährigen aus Löhnberg begonnen, der eine Frau aus sexuellen Gründen in den Tod getrieben haben soll.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg