Gartenhütte brennt in Löhnberg

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Das Wechseln einer Gasflasche könnte der Grund dafür gewesen sein, warum am Freitag im Löhnberger Seltersweg eine Gartenhütte gebrannt hat. Verletzt wurde niemand. Um kurz nach 17 Uhr war der Rettungsleitstelle gemeldet worden, dass in der Kleingartensiedlung in Löhnberg eine Gartenhütte brennt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden, teilte die Polizei mit. Kurz vor Ausbruch des Brandes hatte die Eigentümerin der Gartenhütte die Gasflasche eines in dem Gebäude befindlichen Herdes gewechselt. Ob der Ausbruch des Brandes hiermit in Zusammenhang steht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.