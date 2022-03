Gemeinde Löhnberg warnt vor Einbrechern

In Löhnberg haben Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Die Gemeinde warnt vor ähnlichen Taten. Symbolfoto: Kai Remmers/dpa

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Nach einem versuchten Einbruch in Löhnberg warnt die Gemeinde vor ähnlichen Taten.

"Hiermit möchten wir alle Bürger darüber informieren, dass mutmaßliche Einbrecher in Löhnberg unterwegs waren und möglicherweise noch sind. Die Gemeinde wurde von einer Geschädigten selbst informiert, bei der es glücklicherweise bei einem versuchten Einbruch geblieben ist. Diese hat bereits die Polizei informiert beziehungsweise Anzeige erstattet", schreibt Pressesprecherin Stefanie Gelbert in einer Mitteilung. Die Polizei werde nach dem Vorfall in nächster Zeit regelmäßig Streife fahren. "Hinweisen zufolge scheinen auch Fahrzeuge unterwegs zu sein, die Häuser ausspionieren. Seien Sie daher bitte äußerst wachsam und vorsichtig", heißt es weiter in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Bei Verdacht die

Polizei informieren

Bei Verdachtsfällen sollte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder die Polizeidienststelle in Weilburg unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60 informiert werden.