Großer Frust über Dauerbaustelle B49

Am Wochenende, 16. bis 19. Oktober, ist die B 49 zwischen Leun-Biskirchen und Löhnberg inf Folge von Sanierungsarbeiten erneut voll gesperrt. Die Vollsperrung sollte bereits voriges Wochenende eingerichtet werden. Da die Straßenschäden auf der Strecke größer waren als angenommen, haben die Arbeiten länger gedauert. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens könne nur am Wochenende voll gesperrt werden, so Hessen Mobil.

Ende Oktober soll der Ausbau der B 49 bei Leun beginnen. Um die Baustelle vorzubereiten, wird es von Freitagabend, 23. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 26. Oktober, eine Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Solms und Tiefenbach geben.

Im Anschluss beginnen die Ausbauarbeiten auf der Strecke. Der erste Abschnitt soll bis Mitte 2021 fertiggestellt sein. Der Verkehr wird um die Baustelle geleitet, die B 49 bleibt befahrbar.

Zwischen Ende November und Anfang Dezember wird es allerdings noch mal eine Vollsperrung zwischen Solms und Tiefenbach an einem Wochenende geben. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Die Sperrung ist notwendig, da im Rahmen des Ausbaus eine Brücke zwischen Leun und Biskirchen abgerissen wird. Die Brücke ist Teil eines Wirtschaftsweges und wird nicht mehr benötigt.

Noch keinen sicheren Termin gibt es für Ausbesserungsarbeiten auf der Strecke zwischen Weilburg und Wetzlar. Sie sollen aber noch in diesem Herbst, voraussichtlich im November, stattfinden. Zwischen den Anschlusstellen Weilburg-West und Löhnberg sowie Solms und Wetzlar-Dahlheim wird es dann an Wochenenden ebenfalls zu Sperrungen auf der B 49 kommen.