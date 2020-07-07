Dienstag,
07.07.2020 - 10:53
2 min
Hausbesitzer sollen Zuschuss erhalten
Wer in den Ortskernen von Löhnberg sein Haus saniert, soll künftig einen Zuschuss von der Gemeinde erhalten. Zum Jahresende soll der Gemeindevorstand ein Förderprogramm entwickeln.
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