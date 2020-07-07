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Dienstag, 07.07.2020 - 10:53
2 min

Hausbesitzer sollen Zuschuss erhalten

Wer in den Ortskernen von Löhnberg sein Haus saniert, soll künftig einen Zuschuss von der Gemeinde erhalten. Zum Jahresende soll der Gemeindevorstand ein Förderprogramm entwickeln.

Wer in den Ortskernen von Löhnberg sein Haus saniert, soll künftig einen Zuschuss von der Gemeinde erhalten. Symbolfoto: Gerhard Seybert

Wer in den Ortskernen von Löhnberg sein Haus saniert, soll künftig einen Zuschuss von der Gemeinde erhalten. Symbolfoto: Gerhard Seybert

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