Hunderte Kilo Metall auf Löhnberger Schrottplatz geklaut

Auf einem Schrottplatz in Löhnberg erbeuten Unbekannte Hunderte Kilo Metallreste und Leitungen. Symbolfoto: Peter Endig/dpa

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Mehrere Hundert Kilogramm Metallreste und Leitungen haben unbekannte Diebe bei einem Einbruch auf einem Löhnberger Schrottplatz erbeutet. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Täter drangen in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmittag auf das Gelände des Schrottplatzes im Grünen Weg ein. Sie Täter hebelten zunächst das verschlossene Hoftor des Nachbargrundstückes mit einer Brechstange auf und fuhren dann mit einem Fahrzeug in den hinteren Teil des Hofes, der an den Schrottplatz grenzt. Dort durchtrennten die Unbekannten den Maschendrahtzaun und stahlen die Metallreste und Leitungen. Ihre Beute haben sie dann mit dem Fahrzeug abtransportiert. Eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung setzen.