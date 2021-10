In Löhnberg schwingen die Adler das Tanzbein

Als Freizeitsport seit 2002 anerkannt: Linedance-Training in der neuen Löhnberger "Dance Hall" der "White Eagles". Foto: M. Bach

LÖHNBERG/MERENBERG - Löhnberg/Merenberg. Linedance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen, und stammt ursprünglich aus den USA. Marianne Jakob, Erste Vorsitzende und Trainerin der "White Eagles", machte 1999 mit ihrem Mann Klaus Stuhlmann Urlaub in den USA und lernte dort Linedance kennen. "Es funkte richtig bei mir", erzählt sie. Und: "Mich begeisterte am meisten, dass dabei Menschen zwischen 18 und 80 Jahre zusammen tanzen."

Zurück in Deutschland begann sie, eine Gruppe zu suchen, mit der sie Linedance lernen konnte. Klaus Stuhlmann hingegen tanzt überhaupt nicht gerne, ist aber "der Cowboy für alle Fälle", der heute die Musik auflegt, die Vereinskasse hütet und die Webseite betreut.

Denn Marianne Jakob ging ihren Weg: Sie erlernte zuerst den Linedance, absolvierte ab 2013 an einer Tanzschule eine Ausbildung zur Linedance-Tanzlehrerin und bot 2015 im Dorfgemeinschaftshaus Barig-Selbenhausen "Linedance zum Kennenlernen" an.

Eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Anfang: Zunächst trafen sich acht Frauen einmal in der Woche sonntags um 18 Uhr und dann hieß es: "Boots an und los geht's". Die Gruppe wuchs stetig, und inzwischen sind rund 30 Tänzer sowie als zweiter Trainer der gebürtige Amerikaner Jeff Sollinger aus Leun aktiv. Beide Tanztrainer haben jeweils ihre festen Gruppen.

Der Verein "White Eagles" Merenberg wurde 2018 gegründet - mit dem Vereinszweck "der Pflege und Förderung des Tanzsports in Form von Linedance". Alle arbeiten dort ehrenamtlich und die Mitgliedsbeiträge und Trainingsgebühren werden für die Miete und Unterhaltung der Vereinsräume verwendet. Diese Räume befinden sich neuerdings in Löhnberg, denn der bis 2021 angemietete Saal im ehemaligen Lokal "Rosenhof" in Barig-Selbenhausen musste verlassen werden, weil das Gebäude zum Verkauf stand.

In Löhnberg fand sich nun ein Haus, das 25 Jahre lang leer stand, und das im August bezogen werden konnte: in der ehemaligen Gaststätte und Bäckerei Knoth. Fünf Männer aus der Gruppe renovierten die Räume und verwandelten sie in ein stilgerechtes Domizil - mit Tanzsaal und passender Saloontür sowie einem rustikalen Aufenthaltsraum. Der schöne alte Parkettfußboden ist gut erhalten und aufgrund seiner Nachgiebigkeit ein guter und gelenkschonender Tanzboden. Im Tanzsaal ist auch ein Schriftzug "White Eagles" angebracht. Dieser Name spukte bereits im Kopf von Marianne Jakob herum, bevor der Verein überhaupt gegründet war. Die "weißen Adler" können nun im "Eagle-Point" in der Obertorstraße 6 ihre Tanzleidenschaft ausleben.

Und im November geht sogar eine Kindergruppe an den Start - im Zusammenwirken mit dem Mehrgenerationenhaus. Gerne nehmen die "White Eagles" auch an Wettbewerben und anderen Tanzveranstaltungen teil.

Dorle Hoin aus Löhnberg beispielsweise hat vor zwei Monaten einen Flyer gefunden, mit dem für die Tanzgruppe geworben wurde - und nun war sie schon fünf Mal im Training und hat ebenfalls Feuer gefangen. Erika Mangrum lebt in Kirschhofen und kommt auch regelmäßig zum Training. Hiltrud Kleiberg wohnt in Niedershausen und weitere Mitglieder reisen aus Probbach, Weilmünster, Weilburg und Obershausen an. Wer Lust hat, Linedance auszuprobieren, muss kein Vereinsmitglied sein.

Der Linedance hat sich von seiner Ursprungsform inzwischen zu einer eigenständigen, mehr als nur abendfüllenden Tanzart entwickelt. Das verwendete Musikspektrum besteht weiterhin aus Pop-, Disco- und Country-Stücken - jedoch sind viele andere tanzbare Stilrichtungen dazugekommen, so etwa Rock, Klassik und die zahlreichen Arten regionaler Musik. In Deutschland ist Linedance als Freizeitsport seit 2002 anerkannt.