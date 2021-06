Junge aus Löhnberg rettet seinen Vater

Europastaatssekretär Mark Weinmeister belobigt Justus Kadenbach, der seinen Vater gerettet hat. Foto: Ralf Riehl/Staatskanzlei

LÖHNBERG/WIESBADEN - Löhnberg/Wiesbaden (red). Es war einer der ersten Präsenztermine von Hessens Europastaatssekretär Mark Weinmeister nach dem langen Lockdown: Er hat den inzwischen 13-jährigen Justus Kadenbach aus Löhnberg für seine kurzentschlossene Rettungsaktion im vergangenen Sommer öffentlich belobigt.

In sekundenschnelle genau das Richtige getan

Was war geschehen? Es sollte eigentlich ein gemütlicher Fahrradausflug für den sportbegeisterten Justus und seinen Vater Dirk Kadenbach werden. Nachdem man schon ein Stück unterwegs war, stach eine Biene oder Wespe den Vater in die Lippe.

Zunächst passierte nicht viel. Der Stich wurde gekühlt und die Tour fortgesetzt.

Doch was dann geschah, wird der Familie noch lange in Erinnerung bleiben. Vater Dirk Kadenbach erlitt einen allergischen Schock und sackte zusammen. Der damals erst zwölfjährige Justus handelte blitzschnell: Er rief den Notarzt und versorgte den verletzten Vater mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Als sich der Krankenwagen näherte, lotste der Teenager die Helfer schnell und geistesgegenwärtig zum Vater und konnte so Schlimmeres verhindern.

Mark Weinmeister sprach Justus Kadenbach dafür eine öffentliche Belobigung aus. "Es sind nicht immer die spektakulären Taten. Nicht immer geschehen Heldentaten im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Aber was Du geleistet hast, war eine kleine Heldentat. Du hast ohne Zögern genau das Richtige gemacht. Ohne Dich hätte die Sache viel schlimmer ausgehen können. Mir war es deshalb ein Anliegen, die persönliche Belobigung so schnell wie möglich vorzunehmen", so Weinmeister.

Der Regierungsbeamte sagte weiter: "Ich weiß, die Familie hat kürzlich einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Das ist sehr traurig und wir wünschen Dir und Deiner ganzen Familie viel Kraft. Ich danke Dir, dass Du trotzdem heute zu uns gekommen bist und ich wünsche Dir für Deinen weiteren Lebensweg viel Spaß bei Deinen Hobbys, dem Tennis, dem Fahrradfahren und mit deinem Hund."