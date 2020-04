Junger Löhnberger spendet sein Knochenmark

Blut- und Knochenmarkanalysen sind die ersten Schritte auf dem Weg, einen geeigneten Spender zu finden. Bei Julian Klötzl ist die Übereinstimmung mit den Gewebemerkmalen des Blutkrebspatienten sehr hoch. Symbolfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Löhnberg. Julian Klötzl will ein Leben retten. Deswegen hat sich der 23-jährige Löhnberger angesichts der Ausbreitung des Coronavirus vorsorglich in häusliche Isolation begeben. Denn irgendwo auf der Welt wartet derzeit ein Blutkrebspatient auf seine Knochenmarkspende.

In den nächsten Tagen wird es soweit sein. Dann unterzieht sich Klötzl unter Vollnarkose einer kleinen Operation, bei der aus seinem Beckenkamm das Knochenmark entnommen wird. "Die Flüssigkeit wird direkt aus dem OP-Saal in die zuständige Transplantationsklinik gebracht", erklärt Klötzl.

Fotos Blut- und Knochenmarkanalysen sind die ersten Schritte auf dem Weg, einen geeigneten Spender zu finden. Bei Julian Klötzl ist die Übereinstimmung mit den Gewebemerkmalen des Blutkrebspatienten sehr hoch. Symbolfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa Als der Brief von der DKMS ins Haus flattert, ist für Julian Klötzl klar: "Ich mache das." Foto: Klötzl 2

Für ihn wird der Eingriff nach einer Stunde wieder vorbei sein. Für eine Nacht muss er zur Beobachtung noch in der Klinik bleiben, mit dem Becken auf Sandsäcken liegend, damit sich die Wunde verschließt. "Die Ärztin hat gesagt, dass vielleicht ein Schmerz wie bei einer Prellung auftreten kann und ich mich ein paar Tage schlapp fühle", berichtet der Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten von seinem Vorgespräch. Doch das schreckt ihn nicht ab. Im Gegenteil: Er freut sich darauf, helfen zu können. Und hofft, mit seiner Geschichte auch andere dazu zu motivieren, sich selbst als Spender registrieren zu lassen.

Dass die Anfrage für eine Knochenmarkspende einmal ins Haus flattern würde, damit hat Julian Klötzl nicht gerechnet. Schon vor fünf Jahren lässt er sich bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren. Damals ist er noch Schüler an der Weilburger Wilhelm-Knapp-Schule, als dort eine Registrierungsaktion stattfindet.

STAMMZELLSPENDE IN ZEITEN VON CORONA Auch während die Menschen weltweit gegen die Ausbreitung des Coronavirus kämpfen, seien Stammzellspenden notwendig, schreibt die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) in einem Appell auf ihrer Homepage. Denn alle 35 Sekunden erkranke irgendwo auf der Welt ein Mensch an Blutkrebs. Allein die DKMS versorge täglich 20 Menschen mit Stammzellspenden. In Zeiten der vom Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sei es eine Herausforderung, die Spenden sicher über die geschlossenen Grenzen zu den jeweiligen Transplantationszentren zu transportieren. Weil wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens derzeit keine Registrierungsaktionen in den Kommunen veranstaltet werden, hat die DKMS auf ihrer Internetseite die Möglichkeit geschaffen, online Freunde und Bekannte einzuladen, sich zu registrieren. Auch bei den Stammzellspenden selbst gelten besondere SicherheitsvorkehrungenDer Spender wird vor der Entnahme auf den Krankheitserreger Sars-CoV-2 untersucht - zu seinem eigenen Schutz, aber auch zum Schutz des Krebspatienten, dessen Immunsystem in dieser Situation heruntergefahren wurde. Etwa nur 30 Prozent der Stammzellspender kommen aus der Familie des Patienten. Für alle anderen sind Fremdspender notwendigDabei kommt es darauf an, einen Spender zu finden, dessen Gewebemerkmale eine sehr hohe Übereinstimmung mit denen des Patienten haben. Weitere Informationen zur DKMS gibt es im Internet unter www.dkms.de.

Vor wenigen Wochen kommt dann die E-Mail mit der Nachricht, dass Klötzl aufgrund der hohen Übereinstimmung der Gewebemerkmale zum Spenderkreis für einen schwerkranken Patienten gehört. Vom Hausarzt muss er noch einmal sein Blut testen lassen, um sicher zu gehen, dass seine Werte sich nicht verändert haben. Einige Zeit später steht fest: Der 23-Jährige ist der Hauptspender. Der Löhnberger ist quasi der "genetische Zwilling" des Blutkrebspatienten. 98 Prozent der Gewebemerkmale stimmten überein, so Klötzl.

"Ich habe sofort gesagt, dass ich das mache." Denn Julian Klötzl geht es darum, zu helfen: "Irgendwo auf der Welt sitzt ein Mann, eine Frau oder ein Kind, schwer erkrankt, und hofft darauf, dass ein passender Spender gefunden wird." Bei der Voruntersuchung vor wenigen Tagen wird er noch einmal medizinisch unter die Lupe genommen. Er ist kerngesund, der Spende steht nichts im Weg. Bei etwa 80 Prozent der Spender werden Stammzellen aus dem Blut gewonnen. Dabei wird das Blut an einem Arm abgenommen und nach der Abnahme der Stammzellen am anderen Arm wieder in den Körper gepumpt. Gut vier Stunden kann die Prozedur laut DKMS dauern. Bei Julian Klötzl kommt - aufgrund des Krankheitszustandes des Patienten - nur eine Knochenmark-Entnahme aus dem Beckenkamm unter Vollnarkose infrage. Nervös sei er deswegen bisher nicht. "Das kommt vielleicht am Abend vorher." Aber seit er weiß, dass er infrage kommt, hat er sich ausführlich über die Spende und die Krankheit Blutkrebs informiert und ist sich sicher: "Ich mache das Richtige."

Zwei Jahre später kann er den Patienten treffen

Über den Patienten, der seine Spende erhalten soll, weiß Julian Klötzl noch nichts. Weder woher dieser kommt, wie alt er ist und welches Geschlecht er hat. Das wird ihm erst nach der Spende mitgeteilt. Zwei Jahre später könne er den Patienten treffen, sofern dieser einwilligt, erklärt der 23-Jährige.

Schon nach dem Eingriff besteht die Möglichkeit, über Briefe Kontakt aufzunehmen, allerdings anonym über die DKMS. Julian Klötzl will davon gerne Gebrauch machen: "Ich kenne ja nur eine Hälfte der Geschichte - meine. Ich möchte gern wissen, wie es ausgeht." Denn spurlos geht die bevorstehende Spende an dem jungen Löhnberger, der auch regelmäßig Blut spendet, nicht vorbei. "Eine solche Diagnose muss ein Schock sein. Ich würde in dieser Situation gern wissen wollen, dass mir jemand helfen kann", beschreibt er seine Gedanken.