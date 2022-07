Kinder sind mit dem Umweltwagen auf Exkusion

Freuen sich über das Projekt (v.l.): Andreas Muth (Stabstelle "Betreuung" Löhnberg), Martina Schütz (Kita-Leitung Löhnberg), Alessandra Schmitt (Rektorin der Grundschule Löhnberg), Jörg Sauer (Erster Kreisbeigeordneter), Oliver Jung (Bürgermeister Merenberg), Verena Nijssen (Klimaschutzmanagerin des Landkreises), Dr. Frank Schmidt (Bürgermeister Löhnberg), Astrid Schaffarz (Kita-Leitung Niedershausen) und Christiane Schmidt (stellvertretende Kita-Leitung Niedershausen). Foto: Gemeinde Löhnberg

LÖHNBERG/MERENBERG - Löhnberg/Merenberg (red). Die Gemeinde Löhnberg und der Marktflecken Merenberg planen die Anschaffung eines gemeinsamen Umwelt-Exkursionswagens. Der Wagen soll zukünftig von den Löhnberger und Merenberger Kitas und Grundschulen genutzt werden. Aber auch Vereine oder Verbände können diesen anmieten, wenn sie Aktionen für Kinder im Umweltbereich durchführen möchten.

Mit wechselnden umweltpädagogischen Angeboten soll den Kindern, Wissen zu Umwelt und Natur sowie die Liebe zur Natur, aber auch die Bedrohung durch die Umweltzerstörung nähergebracht werden.

Wagen ist gefüllt mit Experimentiermaterial

In dem Wagen wird eine Ausstattung für Experimente, wie Mikroskope, Lupen und weitere Gerätschaften untergebracht. Zusätzlich dient dieser als Rückzugsort mit Stromversorgung und Frischwassertank.

Der Wagen wird mobil sein und vom Bauhof an unterschiedliche Orte transportiert werden. Beim Bau wird selbstverständlich auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit geachtet. Die geplanten Baukosten liegen bei unter 60000 Euro. Die Sparkassenstiftung hat einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro geleistet, sodass mit den beiden Bewilligungsbescheiden bereits 50 000 Euro der Anschaffungskosten gedeckt sind.

Für die Anschaffung überreichte der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer den Bürgermeistern Frank Schmidt und Oliver Jung zwei Bewilligungsbescheide über je 20 000 Euro aus dem "Zukunftsfonds Limburg-Weilburg" für dieses Projekt.

"Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, Natur, Umwelt, Klima und Artenvielfalt zu schützen und zu bewahren. Das kann nur gelingen, wenn wir bereits unsere Jüngsten intensiv, aber auch spielerisch mit diesen so wichtigen Themen befassen. Der Exkursionswagen der Gemeinden Löhnberg und Merenberg ist dabei ein Leuchtturmprojekt, das jeden Cent Fördermittel wert ist", so Sauer.

Schmidt sagte, er freue sich, dass die Kinder zukünftig die Möglichkeit haben, die heimische Natur noch intensiver zu erleben: "Schon seit vielen Jahren gibt es in Löhnberg vielfältige Natur- und Umweltangebote, darunter Waldpädagogik in der Grundschule, regelmäßige Naturgartentage der Kitas oder Ausflüge zu den heimischen Biobauernhöfen. Der Umwelt-Exkursionswagen wird dabei eine wichtige Ergänzung darstellen", so Schmidt.

Ein Beispiel für gute Zusammenarbeit

Oliver Jung, Bürgermeister von Merenberg sagte, so "funktioniert vorbildliche interkommunale Zusammenarbeit".

Die Klimaschutzmanagerin vom Landkreis Limburg-Weilburg, Verena Nijssen, sagte: "Klima- und Umweltschutz fängt im Kleinen an. In der Umweltpädagogik erfahren und erleben Kinder die Natur mit allen Sinnen. So wird ein Grundstein für verantwortungsvolle Entscheidungen und Verhaltensweisen im Umgang mit der Natur gelegt. Der Umweltexkursionswagen bietet hierzu eine wertvolle Ergänzung für die Arbeit der Kindertagesstätten und Grundschulen in Löhnberg und Merenberg."