Kirche zeichnet Norbert Gelbert aus

Von links nach rechts: Präses Peer Schmidt (v.l.) und Dekan Ulrich Reichard mit dem Ehepaar Gelbert. Foto: Peter Wagner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG-SELTERS - Löhnberg-Selters (red). Norbert Gelbert, langjähriger Vorsitzender der Dekanatssynode im Evangelischen Dekanat Weilburg, hat die Silberne Ehrennadel der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) von Dekan Ulrich Reichard und Präses Peer Schmidt verliehen bekommen. Diese Auszeihnung erhalten Kirchenmitglieder, die sich weit über die Gemeindegrenze hinaus auf Dekanatsebene, gesamtkirchlicher Ebene oder in anderen Arbeitsfeldern durch langjährige ehrenamtliche Arbeit besondere Verdienste erworben haben.

Mehr als 30 Jahre ehrenamtlichen Engagements hat Gelbert geleistet, darunter 18 Jahre Kirchenvorstandsmitglied in der eigenen Gemeinde und seit 1978 Mitglied der Dekanatssynode in unterschiedlichen Funktionen. So war ervon 1980 bis 1998 im Finanzausschuss, ab 2003 stellvertretender Vorsitzender und nach kurzer Unterbrechung von 2010 bis 2017 Vorsitzender der Dekanatssynode.

Herausforderungen haben viel Mut erfordert

Projekte wie die ambulante Diakoniestation, die Sollstellenplanung, der Verkauf des ehemaligen Jugendheims in Hasselbach sowie die Anfänge der Fusion mit dem Nachbardekanat Runkel prägten seine Amtszeit. Dies waren Herausforderungen, die viel Mut, Kraft und auch Nerven gekostet haben. Denn, auch das wurde nicht verschwiegen, bei einer so langen Zusammenarbeit mit dem übrigen Vorstand war es unvermeidlich, dass es auch manches Mal nicht nur miteinander, sondern auch mal gegeneinander ging. Doch, wie Dekan Reichard betonte, auch über die Stürme hinweg sei Gelbert der geblieben, der er immer war: ein Mann mit Rückgrat, einer, der sich selbst und seinem Gott treu bleibt. Außeres Zeichen der Anerkennung sind nun Ehrennadel und Urkunde, unterzeichnet von Kirchenpräsident Volker Jung.