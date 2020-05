Kitas in Limburg-Weilburg sind von Regelbetrieb noch weit entfernt

Die Zeit der Notbetreuung haben die Kita-Teams in Löhnberg und Niedershausen genutzt, um die Einrichtungen vom Speicher bis zum Keller aufzuräumen und zu putzen, Räume zu streichen, ebenso sind die Spielgeräte und die Außenanlagen aufgehübscht worden. In den letzten Tagen haben Astrid Schaffarz (v. l.), Frank Schmidt, Andreas Muth und Martina Schütz die Rückkehr in eine neue Art von Regelbetrieb vorbereitet. Foto: Olivia Heß