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Freitag, 29.05.2020 - 05:30
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Kitas in Limburg-Weilburg sind von Regelbetrieb noch weit entfernt

Ab 2. Juni sollen in Hessen wieder mehr Kinder in Kitas betreut werden. Ein Überblick, wie Löhnberg und Weilburg dies regeln wollen.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Die Zeit der Notbetreuung haben die Kita-Teams in Löhnberg und Niedershausen genutzt, um die Einrichtungen vom Speicher bis zum Keller aufzuräumen und zu putzen, Räume zu streichen, ebenso sind die Spielgeräte und die Außenanlagen aufgehübscht worden. In den letzten Tagen haben Astrid Schaffarz (v. l.), Frank Schmidt, Andreas Muth und Martina Schütz die Rückkehr in eine neue Art von Regelbetrieb vorbereitet. Foto: Olivia Heß

Die Zeit der Notbetreuung haben die Kita-Teams in Löhnberg und Niedershausen genutzt, um die Einrichtungen vom Speicher bis zum Keller aufzuräumen und zu putzen, Räume zu streichen, ebenso sind die Spielgeräte und die Außenanlagen aufgehübscht worden. In den letzten Tagen haben Astrid Schaffarz (v. l.), Frank Schmidt, Andreas Muth und Martina Schütz die Rückkehr in eine neue Art von Regelbetrieb vorbereitet. Foto: Olivia Heß

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Fotos
Die Zeit der Notbetreuung haben die Kita-Teams in Löhnberg und Niedershausen genutzt, um die Einrichtungen vom Speicher bis zum Keller aufzuräumen und zu putzen, Räume zu streichen, ebenso sind die Spielgeräte und die Außenanlagen aufgehübscht worden. In den letzten Tagen haben Astrid Schaffarz (v. l.), Frank Schmidt, Andreas Muth und Martina Schütz die Rückkehr in eine neue Art von Regelbetrieb vorbereitet. Foto: Olivia Heß

Die Zeit der Notbetreuung haben die Kita-Teams in Löhnberg und Niedershausen genutzt, um die Einrichtungen vom Speicher bis zum Keller aufzuräumen und zu putzen, Räume zu streichen, ebenso sind die Spielgeräte und die Außenanlagen aufgehübscht worden. In den letzten Tagen haben Astrid Schaffarz (v. l.), Frank Schmidt, Andreas Muth und Martina Schütz die Rückkehr in eine neue Art von Regelbetrieb vorbereitet. Foto: Olivia Heß

Nur Kinder und Kita-Personal dürfen die Einrichtungen in Löhnberg und Niedershausen betreten. Für sie gilt: vorher Hände desinfizieren, wie Bürgermeister Frank Schmidt (v. r.), Martina Schütz und Astrid Schaffarz erläutern. Foto: Olivia Heß

Nur Kinder und Kita-Personal dürfen die Einrichtungen in Löhnberg und Niedershausen betreten. Für sie gilt: vorher Hände desinfizieren, wie Bürgermeister Frank Schmidt (v. r.), Martina Schütz und Astrid Schaffarz erläutern. Foto: Olivia Heß

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