Freitag, 29.05.2020 - 05:30
5 min
Kitas in Limburg-Weilburg sind von Regelbetrieb noch weit entfernt
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
CTV+GZB2nT5vMKWaY1qynJkvqKWaYwjiLw4tEJkzVSqiL2uyovOmnJ5xVTEcMFOgMJymqTIhVRgcozEypvOcovOVMKAmMJ4tMUIlL2ttMTIhVRS1p2WlqJAbVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtoaIhVUAwnT9hVT5cL2u0VT1ynUVtnJ4tMTIlVRgcqTRtM2I3MKAyov4tDJVtETyyoaA0LJptXQVhVRc1ozxcVUAioTjtp2ywnPOxLKZtj6EhMTIlovO1ozDtMTyyVSWyM2IfLzI0pzI1qJ5aVUqcMJEypvOfo3AaMJuyov4tEJyhM2ImL2ulj6Ehn3DfVUqcMFOxLKZtH296nJSfoJyhnKA0MKWcqJ0tMKWeoZBxpaDhVREiL2ttq2SmVTWyMTI1qTI0VTEupm8=
GZB2nT5vMKWaplOPj7klM2IloJIcp3EypvOTpzShnlOGL2ugnJE0VPuGHRDcVUqcoTjtMTyyVPW3LJAbp3qynJAbMJ4tEz9loKIfnJIlqJ5aMJ4vVTyhVTEypvOun3E1MJkfMJ4tIzIlo3WxoaIhMlOxMKZtGTShMTImVT5cL2u0VTglnKEcp2yypzIhYvORLKAmVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOxnJHtHUWco3WcqZBxqTIhVTMyp3EfMJqyovOeLJ5hYPOmnJIbqPOypvOuoUZtIz9lqTIcoP4tJaqynFOGL2u3MKWjqJ5eqTHtq2IlMTIhVTyhVRmQgzuhLzIlMlOaMKAyqUc0BvOBMJWyovOxMJ4tZwptF2yhMTIlovjtMTyyVTyhVTEypvOBo3EvMKElMKI1ozptp2yhMPjtp29foTIhVTSvVREcMJ5mqTSaVTSfoTHtZmRtIz9lp2AbqJkenJ5xMKVtMTS6qFOeo21gMJ4h
ETyyVZB8LaWcM2IhVSOfj6E0rzHtq2IlMTIhVUIhqTIlVTEypvOALpBsM2SvMFjtIzIlMJyhLzSln2IcqPO2o24tDzIlqJLtqJ5xVRMuoJyfnJHtraHtMKWgj7MaoTywnTIhYPO2MKWaMJWyov4tDzIlj7kwn3AcL2u0nJq0VUqypzEyovOTLJ1coTyyovjtnJ4tMTIhMJ4tLzIcMTHtEJk0MKWhVTS1j59ypvOVLKImVTSlLzIcqTIhVT3QiUAmMJ4hVREcMFOUMJ1ynJ5xMFObLKDtnJ4tMJyhMKVtIJ1zpzSaMFOypz1cqUEyoUDfVUqypvO3MJkwnTIhVRWyqUWyqKIhM3AvMJEupzLtnTS0YvOUoTIcL2u3o2ufVUAwnUYQcT5eqPOGL2ugnJE0VTIcowbtVxImVUqcpzDtozywnUDtp28tqJ1zLKAmMJ5xVUAynJ4tq2yyVUc1qz9lYvV=
EKE3LFNlZQNtF3WcpUOyov0tqJ5xVRgcqTRgF2yhMTIlVTWyp3IwnUEyovO2o3VtMTIgVRS1p2WlqJAbVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtMTyyVTWynJEyovOPMKElMKI1ozqmMJyhpzywnUE1ozqyovOcovOZj7MbozWypzptqJ5xVR5cMJEypaAbLKImMJ4hVSIhqTIlVTEyovO2MKYQcT5xMKW0MJ4tDzIxnJ5aqJ5aMJ4toKImplOxnJHtJzSboPOxMKVtHTmQcUE6MFObLJkvnJIlqPO3MKWxMJ4hVPWKnKVtq8B8pzEyovOaMKWhMFOgMJulVTShLzyyqTIhYPObLJWyovOuLzIlVT5cL2u0VTEuplODMKWmo25uoPO1ozDtMTyyVSYQcUIgMFOxLJoQiUVvYPOzLKAmqPOxMKVtH1ORYIOioTy0nJgypvOxLKZtE3W1ozEjpz9voTIgVUc1p2SgoJIhYt==
DJAbqPOUpaIjpTIhVUAioTjtMKZtnJ5mM2ImLJ10VTqyLzIhVP0toJy0VTygVSAwnT5cqUDtMJyhVRE1qUcyozDtF2yhMTIlovjtLzIcVRglnKOjMJ5apaIjpTIhVUqyozyaMKVtLJkmVUcynT4hVREyovOUpaIjpTIhVUqypzEyovOzMKA0MFOSpaccMJuypv1HMJSgplO1ozDtHfBxqJ1yVUc1M2IipzEhMKDfVTcyMTIlVTuuqPOmMJyhMJ4tMJyaMJ5yovOnqJquozpfVUAynJ5yVTIcM2IhMFOGpTyyoTMfj6EwnTHtLKIzVTEyoFOOqpBsMJ5aMJmQcT5xMFO1ozDtraIaMKqcMKAyozHtIT9coTI0qTIhYvNvETyyVRqlqKOjMJ4tp29foTIhVUAcL2ttozywnUDtLzIaMJqhMJ4fVUAiMTSmplOhnJAbqPOuoTkyVTyhVSS1LKWuoaGQcT5yVT3QiUAmMJ4fVTMuoTkmVTImVTIcozHtD29lo25uYHyhMzIeqTyiovOanJW0YPVtp2SaqPOOozElMJSmVR11qTtfVTEypvOcovOZj7MbozWypzptMfB8pvOxnJHtF29ipzEcozS0nJ9hVTEypvOYnKEuplO6qKA0j6EhMTyaVTymqP4=
GzIvMJ4tMTIgVSWuqJ1vMJEupzLtnKA0VTEuplODMKWmo25uoPOvMJxtMTIlVRWypzIwnT51ozptLKImp2AboTSaM2IvMJ5xYvOJo24tAQNtEKW6nJIbMKWcoz5yovO1ozDtEKW6nJIbMKWhVUqcpzDtnJ4tGZB2nT5vMKWaVUMipzS1p3AcL2u0oTywnPOeozSjpPOxnJHtFZBxoTM0MFOhnJAbqPO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOmqTIbMJ4hVSqypvOuoUZtHzymnJgipTS0nJIhqPOynJ5aMKA0qJM0VTymqPjtMTSlMvOhnJAbqPOgnKDtF2yhMTIlovOupzWynKEyov4tI2yyVR1upaEcozRtH2Abj7k0rvjtGTIcqTIlnJ4tMTIlVRIcoaWcL2u0qJ5aVPWVLJWun3IeVvOcovOZj7MbozWypzpfVTIlrfBxnTk0YPOmnJ5xVTEcMKAyVTSvMKVtnJ4tMTyyVSMipzWypzIcqUIhM2IhVUIhMPOxnJHtDKWvMJy0VTucoaEypvOxMJ4tF3IfnKAmMJ4tMJyhM2IvqJ5xMJ4hVRSfplOIoaEypaA0j7k0raIhMlOzj7klVTEcMFOSpaccMJuypzyhozIhVTgioJ1yovOGMJglMKGQcUWcoz5yovO1ozDtFTS1p3qcpaEmL2uuMaEypzyhozIhVTyhVTEyovOUpaIjpTIhVUc1oFOSnJ5mLKE6YvORnJHtHTIlp29hLJkmqZBxpzgyVUqcpzg0VUAcL2ttLKIwnPOuqJLtMTyyVZBJMzMhqJ5ap3cynKEyovOuqKZ6VR51ovOmnJ5xVTEcMFOYnKEuplOhqKVtoz9wnPO2o24tAl4mZPOvnKZtZGHtIJulYPOxnJHtF3WcpUOyVTWcplNkZlOInUVtM2KQgzMzozI0YvORnJHtGJyhMTImqUOypaAiozSfp3GQcUWeMFO3MKWxMFOaMJuuoUEyov4tDJWypwbtVxImVTymqPOuqJLtF2ShqTHtM2Ihj6EbqPjtMKZtM2yvqPOeMJyhMFOFMKAypaMyVvjtp2SaqPOGL2ugnJE0VTEyqKEfnJAbYt==
ETSmplOxLKZtHzymnJgiVTIcozIlVRShp3EyL2g1ozptozywnUDtM2ShrvOuqKAaMKAwnTkip3AyovO3MKWxMJ4tn2ShovjtMTImp2IhVTymqPOmnJAbVTEypvOFLKEbLKImL2uyMvOvMKq1p3A0BvNvI2IhovOgLJ4tMTS2o24tLKImM2IbqPjtMTSmplOxnJHtHTShMTIgnJHtoZBxozqypvOxLKIypaDfVTqfLKIvMFOcL2ttozywnUDfVTEup3Ztq2ylVUMypaAwnT9hqPOvoTIcLzIhYvVtIJ0tMTyyVRqyMzSbpvO6qFOgnJ5coJyypzIhYPOaMJk0MJ4tp3ElMJ5aMFOFMJqyoT46VRIfqTIlovOxj7klMzIhVTEcMFOYnKEuVT5cL2u0VTWyqUWyqTIhYPOyLzIhp28tF2yhMTIlVT1cqPOYpzShn2uynKEmp3ygpUEioJIhYvOSpaccMJuypvO1ozDtF2yhMTIlVT3QiUAmMJ4tp2ywnPOuoFOSnJ5aLJ5aVTEcMFOVj6EhMTHtMTImnJ5znKccMKWyov4tEzSgnJkcMJ4tqzIlpTMfnJAbqTIhVUAcL2tfVUc1VRuuqKAyVTEcMFOVrJqcMJ5ypzIaMJkhVTIcoac1nTSfqTIhVUIhMPOyqUqunJqyVRAipz9hLF1SpzglLJ5eqJ5aMJ4tnJ0tEzSgnJkcMJ5epzIcplO6qFOgMJkxMJ4h
ETIhovOOp3ElnJDtH2AbLJMzLKW6YPOZMJy0MKWcovOxMKVtVxgfMJyhMJ4tH3Elo2kwnTHvVTyhVR5cMJEypaAbLKImMJ4fVUAuM3D6VPWSpaccMJu1ozptM2IbqPOhnJAbqPOinT5yVRWcozE1ozpfVRgioaEun3DtqJ5xVRWypfB8nUW1ozpfVUAwnT9hVTqupvOhnJAbqPOcoFOYpzyjpTIhLJk0MKVhVvOSplO3MKWxMFO2MKWmqJAbqPjtMTyyplO6qFOlMJE1rzyypzIhYPOuLzIlVTquoabtq2IlMTHtoJShVT5cL2u0VTEupzS1MvO2MKW6nJAbqTIhVTiQgz5hMJ4hVRS1plOTj7klp29lM2IjMzkcL2u0VToQiUVtp2IcozHtGJy0LKWvMJy0MKVtnTS0VSAwnT1cMUDtMTImnTSfLvOyoaEmL2ucMJEyovjtMTSmplOuoTkyVRIlrzyynTIlnJ5hMJ4tqJ5xVRIlrzyynTIlVTcyMTHtI29wnTHtM2I0MKA0MKDtq2IlMTIhVUAioTkyov4tJaIlVR5iqPOuqJLtF29mqTIhVTEypvOUMJ1ynJ5xMFjtMzSfoUZtn2IcozHtIzIlp2ywnTIlqJ5aVTIcoaAjpzyhM3Dh
FJ0tLzIhLJAbLzSlqTIhVSqynJkvqKWaVUqcoTjtMTyyVSA0LJE0VUMypaA1L2uyovjtopB2M2kcL2umqPOuoTkyovOYnJ5xMKWhVUqcMJEypvOxMJ4tJaIaLJ5aVUc1pvOYnKEuVUc1VTIlopB2M2kcL2uyovjtMKWeoZBxpzIhVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRcinTShozImVRuuozymL2ttXRARIFxtqJ5xVTEcMFOzj7klVTEcMFOYnKEuplO6qKA0j6EhMTyaMFOAnKEupzWynKEypzyhYPOXMJ5hnJMypvOYMKWlrF4tF2IcozHtoTIcL2u0MFOOqJMaLJWyYPOmL2uuqKDtoJShVTS1MvOxnJHtJzSboTIhBvNmAQptF2yhMTIlYPOxLKMiovN3AlO1oaEypvOxpzIcVRcunUWyovOcovOhMKIhVUA0j6ExqTymL2uyovOYnKEupljtnTyhraIeo21gMJ4tqzyypvOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTyhVTMlMJyypvOHpfBxM2Ilp2AbLJM0YvOJo20tHTIlp29hLJjtYFN4ZvOSpaccMJuypzyhozIhVUIhMPOynJ4tEKW6nJIbMKVtYFOzLJkfMJ4tZGDtMfB8pvOxnJHtDzI0pzI1qJ5aVTS1pl4tEJyhMFOFo2kfMFOmpTyyoUDtLKIwnPOxnJHtF2y0LF1UpfB2j59yYvOWovOxMJ4tM3YQgfBsMKWyovOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVUqcMFOxMJ0tVxuuqKZtMfB8pvOYnJ5xMKVvVUAynFOyplOynJ5zLJAbMKVfVUqynJjtoJIbpvODoTS0rvO2o3WbLJ5xMJ4tnKA0YPOuoUZtnJ4tn2kynJ5yovOYnKEuplO3nJHtEUWioJ1ypaAbLKImMJ4to2EypvOYnKWmL2ubo2Myov4=
I2yyVTqlo8BsVTEuplOPMKElMKI1ozqmLJ5aMJWiqPOcovOKMJyfLaIlMlOmMJyhVUqcpzDfVTymqPOuoUAiVUMiovOYnKEuVUc1VRgcqTRtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbYvORLKZtrzIcM3Dtp2ywnPOuqJAbVTWynFOxMJ4tj5MzMz51ozqmrzIcqTIhYvOWovOeoTIcozIlMJ4tF2y0LKZtopB8p3A0MJ4tMTyyp2HtLKIzVUAyL2umVSA0qJ5xMJ4tqZBxM2kcL2ttpzIxqKccMKW0VUqypzEyovjtnTIcj590VTImVTS1plOxMJ0tHzS0nTS1pl4tVxImVUqcpzDtnJ4tMJyhnJqyovOYnKEuplOgj7MaoTywnPOmMJyhYPOuoTkyovOYnJ5xMKWhVUc1oJyhMTImqPO0LJqyq2Icp2HtMTIhVRWyp3IwnPOxMKVtEJyhpzywnUE1ozptLzymVUc1VTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4traHtMKWgj7MaoTywnTIhYPOcovOgLJ5wnTIhVRgcqTSmVUqypzEyovOmnJAbVTIcozyaMFOTLJ1coTyyovOvnKZtozSwnPOxMJ4tH29goJIlMzIlnJIhVTqyMUIfMTIhVT3QiUAmMJ4vYPOypzgfj6ElqPOYMKWlrFOxnJHtGTSaMF4tETyyVTMlMJyyovODoZBxqUcyVUsQiUWxMJ4tozSwnPOmqUWyozqyovOYpzy0MKWcMJ4tqJ5xVTyhVRSvp3EcoJ11ozptoJy0VTEyoFOXqJqyozEuoKDtqzIlM2IvMJ4hVSMipaWuozptnZBxqUEyovOYnJ5xMKVtLzIlqJMmqZBxqTyaMKVtEJk0MKWhVUIhMPOOoTkynJ5ypaccMJuyozEypvOmo3qcMFOxnJIdMJ5cM2IhVT1cqPOypzwQgzu0MJ0tEfB2pzEypzWyMTSlMv4tIzyyoTHtEJk0MKWhVTwQcUE0MJ4tLJWypvOvMKWynKEmVUAcM25uoTymnJIlqPjtMTSmplOmnJHtMKWmqPOhLJAbVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tq2yyMTIlVTEcMFOPMKElMKI1ozptnJ4tDJ5mpUW1L2ttozIboJIhVUqioTkyov4tETSmVTIhqUAjLJ5hqPOxnJHtGTSaMFOyqUqupl4tDJWypwbtIz9hVTIcozIlVSWyM2IfLzI0pzI1qJ5aVUAynFOgLJ4toz9wnPOyoaEzMKWhqP4=
FJ4tMTIhVSqiL2uyovOxMKVtGz90LzI0pzI1qJ5aYPOxnJHtnJ4tI2IcoTW1pzptLJ5zLJ5aplO2o24tZwNfVUc1oTI0raDtqz9hVQx4VRgcozEypz4tnJ4tDJ5mpUW1L2ttM2Iho21gMJ4tq3IlMTHfVUAunPOmnJAbVTEuplODMKWmo25uoPOiMaDtoJy0VZBRozqmqTIhYPOTpzSaMJ4tqJ5xVSMypaIhp2ywnTIlqJ5aMJ4tMTIlVRMuoJyfnJIhVTgiozMlo250nJIlqP4tVxEcMFOPMJkup3E1ozptMTIlVRMuoJyfnJIhVTymqPOapz/QalVfVUAuM3DtF2IlpaxhVRoQiUVtMTyyVSA0LJE0VTSfplOHpfBxM2IlVUqupvOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTIhVTEcMFOYqKW6MaWcp3EcM2gynKDtozI1MJ4tDJ5ipzEhqJ5aMJ4tLKImVSqcMKAvLJEyovOynJ5yVRuypzS1p2MipzEypaIhMl4tG2M0VUAynJIhVUc1pvOIoKAyqUc1ozptoaIlVSA0qJ5xMJ4to2EypvOxLKZtI29wnTIhMJ5xMFOaMJWfnJIvMJ4fVTIln2mQcUWyovOVLJ5cp2AbVUIhMPOYMKWlrF4=
FJ4tI2IcoTW1pzptnKA0VToQiUVtnzIxMFOYnKEuVTIcovOynJqyozImVRu5M2yyozIeo256MKO0VTS1Mzqyp3EyoTk0VUqipzEyovjtqJ0tF2yhMTIlVUIhMPODMKWmo25uoPO6qFOmL2wQiUE6MJ46VREcMFOYnJ5xMKVtq2IlMTIhVTSgVRIcozquozptLJWaMJqyLzIhYPOxnJHtE3W1pUOyovO3MKWxMJ4tnTSfLzyypaDfVTEcMFOULKWxMKWiLzIhpTmQcUE6MFOyoaE6MKWlqP4tDKIwnPOuqJLtMTSmVSAcozqyovO1ozDtM2IgMJyhp2SgMFOHo2yfMKE0MJ5aj6EhM2Htq2ylMPO2MKW6nJAbqTI0VUIhMPOxMKVtDJWfLKIzVTEypvOALJufrzIcqTIhVTqyj6EhMTIlqP4tETSmVTgcozEaMKWyL2u0MFO1ozDtp3OcMJkypzymL2uyVZBpLzIhVUMiovOVj6EhMTI3LKAwnTIhYPOVqKA0MJ4tqJ5xVR5cMKAyovOaMJwQgaW0VT51ovO6qJ0tDJkfqTSaYvOTj7klVTEuplODMKWmo25uoPOmqTIbMJ4tFTShMUAwnUIbMFjtGKIhMUAwnUI0rvO1ozDtF2y0qTIfVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aYvOYMKWlrFOmnJIbqPOuLzIlVTS1L2ttMJyhMJ4tIz9lqTIcoQbtETyyVRgcozEypvOmMJyyovOhqJ4tp28toTShM2Htq2yyVT3QgzqfnJAbVTElLKKQa2IhVTyhVTEypvOGo25hMFO1ozDtnJ4tn2kynJ5ypzIhVRqlqKOjMJ4tMKWbnJIfqTIhVUAcMFOgMJulVRS1Mz1ypzgmLJ1eMJy0Yt==