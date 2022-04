"Kleine Strolche" bekommen einen Garten

Bürgermeister Frank Schmidt (l.) übergibt den Erzieherinnen (v.l.) Daniela Hilbring, Astrid Schaffarz und Christin Sauer sowie den Kindern der Naturgruppe den Garten. Foto: Gemeinde Löhnberg

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die Regenbogengruppe der Kita "Kleine Strolche" hat einen eigenen Garten bekommen. Die Gemeinde Löhnberg hat dafür ein Grundstück oberhalb der Kita in Niedershausen gekauft.

Die Naturgruppe war im vergangenen Jahr als Reaktion auf die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Hygienevorschriften entstanden. Was aus der Not geboren wurde, entpuppte sich als gute Alternative, die dazu beiträgt, dass die Kinder ausgeglichener sind und ausgelassener spielen. Daher wurde die Naturgruppe zu einem festen Bestandteil der Kita. Die Kinder haben nun die Möglichkeit, die Natur und ihren Wandel mit allen Sinnen zu erleben: Sie sind bei Wind und Wetter draußen, beobachten Tiere und können eigene Ideen umsetzen.

In Zukunft wird auf einem Teil des Grundstücks ein Anbau an die Turnhalle entstehen, um Platz für den sechsten Gruppenraum der Kita "Kleine Strolche" zu schaffen. Dieser neu geschaffene Raum wird dann der Gruppenraum der Naturgruppe.

Für die im neuen Garten anfallenden Arbeiten haben sich die Kinder und die Erzieherinnen mit Hacken, Schaufeln und Rechen ausgestattet. In den kommenden Wochen werden sie gemeinsam überlegen, was sie in ihrem Garten alles anbauen wollen.