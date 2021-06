Kultur "wie eine gute Erbsensuppe"

Peter Grün (li.) und Ralf Ringsdorf treten mit ihrem Musical "Der Struwwelpit" im Löhnberger MGH auf. Foto: Ralf Ringsdorf

LÖHNBERG - Löhnberg (nag). Nach fast einem Jahr Pause ist es soweit: Im Löhnberger Mehrgenerationenhaus (MGH) findet wieder Kultur statt. Mit der vom Land Hessen geförderten Reihe "Ins Freie!" gibt es ab Samstag, 26. Juni, insgesamt elf Veranstaltungen - vom Kindertheater bis zum Punkrock-Konzert. Los geht es am letzten Juni-Wochenende mit dem Musical "Der Struwwelpit".

Ausgezeichnet mit dem Hessischen Kulturpreis

Das Zweimannstück von Ralf Ringsdorf und Peter Grün wurde 2020 mit dem Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet. "Das Stück ist wie eine gute Erbsensuppe mit vielen spontanen Elementen", sagt Ralf Ringsdorf: ein Mix aus Musical, Show, Theater und Varieté.

Die Aufführungen finden am 26. und 27. Juni statt. In den etwa 45 Minuten Spielzeit sei es die größte Herausforderung, das Publikum zu integrieren. Denn schließlich wüssten die beiden nicht, wie die im Buch beschriebenen, archaischen Erziehungsmethoden heute noch ankommen. Denn das Duo hält sich weitestgehend an das Original aus dem Jahr 1845.

TICKETS Reservierung unter leitung@mgh-loehnberg.de, per WhatsApp an 0172-5725156 oder telefonisch unter 06471-62 90 299. Der Eintritt pro Veranstaltung beträgt zwei Euro pro Person.

Das Stück richtet sich jedoch nicht nur an Kinder und Eltern, sondern sei für alle Altersgruppen gemacht. "Was wir machen, ist traditionelles Jahrmarkttheater, das ist Nostalgie pur, ohne große Effekte", erklärt Peter Grün, der lange als Straßenkünstler gelebt hat.

Aufgrund der Corona-Pandemie steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Es gelten die Hygienevorschriften. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf.