L 3020 zwischen Weilburg und Löhnberg wird gesperrt

Die Landesstraße 3020 zwischen Weilburg und Löhnberg von und zur Ahäuser Brücke wird teilweise gesperrt. Foto: Natascha Gross

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG/LÖHNBERG - Weilburg/Löhnberg (nag). Autofahrer in Weilburg und Löhnberg müssen sich ab dem 30. November auf zwei Straßensperrungen einstellen. Betroffen ist in beiden Fällen die Landesstraße 3020 an der Ahäuser Brücke, wie Hessen Mobil auf Nachfrage mitteilt. Voraussichtlich werden die Arbeiten mit Unterbrechung fünf Wochen andauern.

Grund für die beiden Streckensperrungen zwischen Löhnberg, der Ahäuser Brücke und Weilburg sind laut Hessen Mobil Gehölzarbeiten an den dortigen Felshängen und das Beräumen der Felshänge. "Hierfür werden die bestehenden Netze zur Felshangsicherung zunächst von Gehölz und Bewuchs freigeschnitten. Mit der Zeit bilden sich sogenannte Taschen in den Netzen zur Felshangsicherung, in denen sich gelockertes Gesteinsmaterial sammelt", erklärt Sonja Lecher, Sachgebietsleiterin von Hessen Mobil. Diese Taschen müssten beräumt werden, damit die Netze nicht reißen. In einem zweiten Schritt werde daher loses Gesteinsmaterial unter den Netzen entfernt und die Netze würden wieder neu verschlossen werden. Zudem würden beschädigte Bereiche mit neuem Netz repariert werden.

Ab dem 30. November bis voraussichtlich Mitte Dezember werde demnach zunächst am Felshang entlang der L 3020 zwischen der Ahäuser Brücke und Weilburg gearbeitet. "Dieser Streckenabschnitt der L 3020 entlang des Felshangs muss währenddessen aus Verkehrssicherheitsgründen voll gesperrt werden", sagt Sonja Lecher. Der Verkehr werde währenddessen auf der gegenüberliegenden Lahnseite über den Ahäuser Weg umgeleitet. Von Weilburg aus kommend würden der Bahnhof und die dortigen Betriebe entlang der L 3020 weiterhin erreichbar bleiben.

Gesteinsmaterial

sammelt sich an

Voraussichtlich ab dem 22. Dezember ab den Nachmittagsstunden bis zum Ende der ersten Januarwoche 2022 werde der Felshang an der L 3020 zwischen Löhnberg und der Ahäuser Brücke beräumt und dieser Streckenabschnitt voll gesperrt. "Diese Arbeiten finden innerhalb der Schulferien statt, um den Schulbusverkehr nicht zu beeinträchtigen", erklärt Sonja Lecher.

Der Verkehr werde während dieser Sperrung über die K 416 durch Löhnberg und Waldhausen sowie die B 456 durch Weilburg umgeleitet sowie entsprechend in entgegengesetzter Richtung. Für den Lkw-Verkehr über 7,5 Tonnen sei eine separate Umleitungsstrecke über Biskirchen, Stockhausen, Leun, Lahnbahnhof und Braunfels vorgesehen.