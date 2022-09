Landwirt stirbt bei Unfall in Löhnberg-Selters

Bei einem Unfall in Löhnberg-Selters ist ein 81-Jähriger ums Leben gekommen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

LÖHNBERG-SELTERS - Bei einem Verkehrsunfall in Löhnberg-Selters im Landkreis Limburg-Weilburg ist am Mittwoch ein 81-Jähriger ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg ein Gutachter hinzugezogen.

Der Landwirt aus dem Kreis Limburg-Weilburg war mit seinem Traktor auf einem Feldweg in Löhnberg-Selters unterwegs, als er - so die bisherigen Ermittlungen - scheinbar das Bewusstsein verlor. Als der Traktor daraufhin eine Böschung hinabfuhr, fiel er durch eine offenstehende Tür und zog sich tödliche Verletzungen zu.