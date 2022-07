3 min

Leun/Löhnberg: Windpark soll im Herbst 2023 fertig sein

In Leun und in Löhnberg entstehen zwei Windenergieanlagen. Über 10 000 Einwohner in den Kommunen können so mit Strom versorgt werden. Derzeit wird mit dem Wegebau begonnen.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar