Lilien blühen auf der Löhnberger Trafostation

Bürgermeister Frank Schmidt (l.) und Syna-Kommunalmanager Uwe Steinebach (r.) schauen sich das Kunstwerk von Jan-Malte Strijek (Mitte) an.

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Ab sofort zieren die Laneburg und die Lilie aus dem Gemeinde-Wappen Löhnbergs die Trafostation der Syna GmbH am Sportplatz. Die Syna hatte den Frankfurter Spray-Künstler Jan-Malte Strijek mit diesem Gemälde beauftragt.

Ein ganzes Wochenende lang arbeitete Strijek an dem Kunstwerk und zog dabei viele interessierte Blicke auf sich. Im gesamten Landkreis Limburg-Weilburg gestaltet der Spray-Künstler aktuell gleich mehrere Kunstwerke dieser Art. Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) und Syna-Kommunalmanager Uwe Steinebach präsentierten das Kunstwerk gemeinsam der Öffentlichkeit. "Wir sind regionaler Netzbetreiber. Aber wir sehen uns vor allem als Partner der Region." Dazu gehöre auch, die Anlagen mit einem besonderen Erscheinungsbild für sich sprechen zu lassen - "so wie hier am Löhnberger Sportplatz", erklärte Uwe Steinebach. Die Syna ist eine Tochtergesellschaft der Süwag Energie AG.

Bürgermeister Frank Schmidt zeigte sich beeindruckt von dem Kunstwerk und dankte, für die gute Idee und ihre ansprechende Umsetzung.

Der Bürgermeister informierte außerdem über die Hintergründe der Lilie, die sich im Wappen der Gemeinde findet, und die durch den Künstler Jan-Malte Strijek eindrucksvoll in Szene gesetzt worden sei. "Die Lilie befindet sich nicht nur in dem Löhnberger Wappen, sondern viele Städte und Gemeinden in Deutschland haben in ihren Wappen eine oder mehrere Lilien", erläuterte Schmidt. Die Stadt Wiesbaden habe beispielsweise drei Lilien in ihrem Wappen. "Die heraldische Lilie wie im Löhnberger Wappen besteht aus drei stilisierten Blättern, die von einem Band zusammengehalten werden. Das mittlere Blatt ist oben und unten zugespitzt, die äußeren Blätter hängen herab und sind oben nach außen umgebogen. Das Zeichen ist eine stilisierte Schwertlilie, die aber mit der botanischen Lilie nur entfernt verwandt ist", erklärte der Bürgermeister.

Die Lilie bekamen nur

die "guten Gemeinden"

Seit dem Mittelalter seien Kommunen, Personen oder Familien, die sich in besonderer Weise für den König verdient gemacht haben, dadurch gewürdigt worden, dass ihnen das Tragen der Lilien in ihren Wappen gestattet wurde. Den sogenannten "guten Gemeinden", die dem Königtum in besonderer Weise verbunden waren, wurde daher das Hinzufügen eines Lilienbandes im Wappen gewährt. "Der Bedeutung der Lilie wurde seitens des Künstlers hervorragend Rechnung getragen", freute sich Schmidt.