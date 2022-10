Löhnberg: Energiemix sorgt für ausgeglichenen Haushalt

Bürgermeister Frank Schmidt (SPD, ganz links), Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer (SPD), Klimaschutzmanagerin Verena Nijssen und Johannes Salzer, Landesenergie Agentur (LEA) beim Regionalforum der Klimakommunen. Foto: Stefanie Gelbert

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Beim 20. Regionalforum der Klima-Kommunen stand das Thema Energiewende und Klimaanpassung im Mittelpunkt. In Hessen gibt es inzwischen 371 Klima-Kommunen und alle 21 hessischen Landkreise sind mit dabei. Löhnberg ist seit 2010 als Klima-Kommune unterwegs und gehört damit zu den ersten Kommunen im Landkreis Limburg-Weilburg. Da bot es sich an, dieses Vernetzungstreffen in Löhnberg stattfinden zu lassen.

Zunächst ging es im Bürgerhaus "Lilie" um Aktuelles aus dem Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung. Die einzelnen Teilnehmer konnten aufzeigen, was bei ihnen vor Ort in den Kommunen und Landkreisen passiert. Am Nachmittag gab es eine Besichtigung des Mehrgenerationenhauses im Ortskern unter dem Aspekt Energie und Nachhaltigkeit.

Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) eröffnete das Forum und gab einen Überblick zur Situation im Landkreis. Der Landkreis möchte bis 2030 klimaneutral werden. "Energiewende und Klimaanpassung sind die wichtigen und wesentlichen Themen für die Zukunft unserer Erde", so Sauer. Es sei wichtig, sich mit den Energieressourcen vor Ort zu beschäftigen, um autarker zu werden. Diesen Weg gehe Löhnberg seit einigen Jahren erfolgreich, wie Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) aufzeigte.

Im Ort gebe es ein gut funktionierendes Nahwärmenetz, das mit Hackschnitzeln betrieben werde. Diese bestünden aus sortenreinem Holz aus dem eigenen Wald. Ein Zukauf von Hackschnitzeln sei seit Beginn des Betriebes der Anlage nicht notwendig gewesen. Es würden die Ressourcen vor Ort genutzt. Zudem besitze die Gemeinde insgesamt neun Fotovoltaikanlagen und in Niedershausen solle eine Windkraftanlage entstehen, die den Gesamtbedarf von Löhnberg decken könnte. Er zeigte auf, wie die Investitionen in die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude sowie der Energiemix, den es im Ort gebe, in den vergangenen Jahren dazu geführt habe, dass die hoch verschuldete Gemeinde seit 2014 einen ausgeglichenen Haushalt habe. Die Grundlage dafür habe bereits Jörg Sauer als Bürgermeister in Löhnberg gelegt.