Löhnberg: Film über Kevin Kleibers Weg nach Mexiko

Kevin Kleiber (von rechts), Kameramann Yvonnic Yäckel und HR-Moderator Tobias Kämmerer bei der Verleihung des Fairwandler-Preises.

LÖHNBERG-NIEDERSHAUSEN - Auch wenn es mit dem Gewinn des Deutschen Engagementspreises nicht ganz geklappt hat, der Niedershäuser Kevin Kleiber will sich nicht davon abhalten lassen, weiterhin Barrieren zu überwinden. Nach der Fertigstellung des Films "Vom Heimscheißer zum Weltenbummler", der Teil des für den Preis nominierten Projektes "Mobilität beginnt im Kopf" war, arbeitet der 31-Jährige nun an der Umsetzung seines nächsten Ziels: der Gründung eines Unternehmens, mit dem er Menschen mit Beeinträchtigung beraten und zu einem selbstbestimmten Leben motivieren will.

Der rund 35-minütige Film begleitet den Niedershäuser, der selbst mit Beeinträchtigungen auf die Welt gekommen ist, von seinem Zimmer im Elternhaus in Niedershausen bis ins Zentrum der Weltstadt Mexiko City. Dort absolvierte Kevin Kleiber 2019 einen Freiwilligendienst - und erfüllte sich so einen seiner wichtigsten Träume.

In dem Film lernt der Zuschauer etwa Svenja kennen, eine gute Freundin Kevin Kleibers. Sie will ihn auf einer anstehenden Reise nach Südamerika begleiten. In Frankfurt starten die beiden einen Testlauf. "Wir haben ausprobiert, wie das funktionieren könnte", erzählt Svenja.

"Die Barrieren im Kopf sind oft schwieriger zu überwinden, als so manche Treppe", sagt Kevin Kleiber an einer anderen Stelle des Films. Auch er braucht viele Jahre, ehe er den Aufbruch in ein selbstbestimmteres Leben wagt. Wichtige Bezugspersonen, die ihn auf diesem Weg unterstützt haben, sind Lehrer seiner ehemaligen Schule in Neuwied, die in dem Film ebenfalls zu Wort kommen. Vor allem sein Deutschlehrer Wolfgang Kutting hat ihn geprägt. "Was wir sind, entscheidet sich im Kopf", sagt er.

Deutschlehrer sorgt für die Motivation

Um sich den Traum eines Freiwilligendienstes in Mexiko zu erfüllen, braucht Kevin Kleiber allerdings auch finanzielle Unterstützung - und findet sie von unerwarteter Seite. So ist Lutz Leßmann, Teammanager der Rollstuhl-Basketballer der Thüringer Bulls, sofort bereit, dem Niedershäuser bei seinem Projekt unter die Arme zu greifen. Die Kamera ist dabei, als Lutz Leßmann im Rahmen eines Spiels der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga gegen den RSV Lahn-Dill dem Publikum vom geplanten Aufbruch Kevin Kleibers nach Mittelamerika erzählt.

In Deutschland ist Kameramann Yvonnic Jäckel auf seinem Weg nach Mexiko Kevin Kleibers ständiger Begleiter, doch auch in dem mittelamerikanischen Staat will der Niedershäuser seinen Alltag filmisch dokumentieren. "Yvo wäre sogar gekommen, aber ich wollte nicht, dass er in Deutschland zwei Wochen auf seine Einnahmen verzichten muss", erzählt der 31-Jährige. Also sucht er in den Soziale Medien nach einer lokalen Produktionsfirma. "Als ich dann eine gefunden hatte, habe ich erfahren, dass sieben Drehtage 7000 Euro kosten würden", erinnert sich Kevin Kleiber. Zu viel Geld für den Niedershäuser. Erneut springt Lutz Lessmann ein und sorgt so dafür, dass zumindest an zwei Tagen gedreht werden kann.

Für das Projekt "Mobilität beginnt im Kopf", das unter anderem aus dem Film und einem von der Journalistin Pauline Stahl geschriebenen gleichnamigen Buch besteht, sind Kevin Kleiber und sein Team im Februar 2022 in Frankfurt mit dem Fairwandler-Preis der Karl-Kübel-Stiftung ausgezeichnet und so automatisch für den Deutschen Engagementspreis nominiert worden. Auch wenn es mit dem Gewinn nicht geklappt hat, so besteht zumindest noch die Chance auf den Publikumspreis, der im Dezember verliehen wird. Die Abstimmung läuft noch bis zum 19. Oktober.

Gemeinsam mit seinem Team, bestehend aus der Lektorin Anna Moscagiuri, Pauline Stahl, Yvonnic Jäckel und einigen Familienmitgliedern, plant Kevin Kleiber nun den Schritt in die Selbstständigkeit. Ziel sei es vor allem, Coachings für Menschen mit Beeinträchtigung zu geben und Vorträge zu halten.

Aufgeben ist keine Option

Und es gibt einen weiteren Mitstreiter. Denn auch Florian Sitzmann aus Darmstadt, Laudator bei der Verleihung des Fairwandler-Preises und seit einem Motorradunfall selbst auf einen Rollstuhl angewiesen, hat beschlossen, dass Aufgeben keine Option ist. Jüngst hat er mit dem Handbike an einem 540 Kilometer langen Rennen durch Norwegen teilgenommen.

"Gemeinsam rocken wir die Bühnen", hat er Kevin Kleiber versprochen. "Florian ist jetzt mein Mentor", sagt Kevin Kleiber. Denn auch wenn der 31-Jährige selber Menschen helfen möchte, so ist ihm doch tatkräftige Unterstützung immer willkommen.