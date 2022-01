Löhnberg mit seinem Aussichtsturm im Rahmen des Ideengartens der "Hessen Agentur" ausgezeichnet worden.

Antje Linet und Bürgermeister Frank Schmidt stellen die Initiative "Ideengarten" vor. Die Gemeinde Löhnberg ist nun ein "Hessen Pionier". Foto: Stefanie Gelbert/Gemeinde Löhnberg

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die "Hessen Agentur" hat die Gemeinde Löhnberg mit ihrem Aussichtsturm als "Hessen Pionier" ausgewählt.

Als der Anruf von der Agentur kam, teilte die Gemeinde mit, sei Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) sofort bereit gewesen, sich an dieser Aktion zur Stärkung der touristischen Infrastruktur im ländlichen Raum zu beteiligen - das nämlich ist der Schwerpunkt der Kampagne.

Interview und ein Fotoshooting am Turm

Im September fanden ein entsprechendes professionelles Fotoshooting und ein Interview am Löhnberger Aussichtsturm statt.

"Immer wieder kommen neue Mosaike hinzu und fügen sich zu einem Gesamtbild. Unsere Investitionen in Tourismus sind immer auch Investitionen in unsere Gemeinde", sagte Schmidt. So werde zum Beispiel der Aussichtsturm gerne von Einheimischen besucht. "Denn was bringen uns einsame touristische Hot-Spots, wenn die Dorfgemeinschaft nichts davon hat?", so der Bürgermeister weiter.

Als "Hessen Pionier" gehe die Gemeinde Löhnberg nun als gutes Beispiel voran und zeige potenziellen anderen Akteuren, wie man Tourismus im ländlichen Raum nutzen könne, um tolle Projekte zu entwickeln und zu verwirklichen.

Unter dem Hashtag

#ideengarten oder auch auf der Internetseite unter www.ideengarten-hessen.de stellen sich weitere "Hessen-Pioniere" vor.

Die "Hessen Agentur" ist eine Dienstleistungsgesellschaft des Landes Hessen. Sie organisiert und koordiniert die nicht monetäre Wirtschaftsförderung. Dazu setzt sie Projekte, Förderaktivitäten und Kampagnen um.