Löhnberg plant für 2022 einen Rekordhaushalt

LÖHNBERG - Löhnberg. Seine Finanzen scheint Löhnberg im Griff zu haben. Der Haussegen im Parlament hängt trotzdem schief. In der Gemeindevertreter-Sitzung hatte Ute Pfeiffer von den Freien Wählern Redezeit beantragt und klagte über das fehlende Miteinander.

Redezeiten im Parlament

sind künftig begrenzt

Zu Beginn der fünften öffentlichen Sitzung trug der Vorsitzende Thomas Zipp vor, was der Ältestenrat beschlossen hatte: Jede Fraktion soll ab sofort pro Antrag nur fünf Minuten Redezeit bekommen, der Antragsteller zusätzlich drei Minuten. Die Freien Wähler lehnten diesen Vorschlag ab, SPD und CDU stimmten dafür, sodass diese Regelung direkt übernommen wurde.

Drei Minuten Redezeit hatte Ute Pfeiffer für ihre persönliche Rede: Man kenne sich zwar, grüße sich aber nicht mehr. "Liegt das nur daran, dass man unterschiedliche Auffassungen hat, oder das bewusst Unfrieden gesät werden soll?", fragt sie. Einige Gemeindevertreter würden ausgeschlossen werden. Als Beispiel nannte sie eine Arbeitsgruppe, die sich um die Belange junger Löhnberger kümmern möchte, die jedoch nur aus Mitgliedern von SPD und CDU besteht. Unterbrochen wurde Ute Pfeiffer, als sie laut Thomas Zipp auf einen bereits abgeschlossenen Verhandlungsgegenstand eingehen wollte. Dies sei in den Regularien nicht vorgesehen. Daraufhin meldete sich der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Carsten Kaps zu Wort. Doch auch seine Rede würde den Regularien nicht entsprechen, sodass auch ihm das Wort entzogen wurde. Auch im Anschluss an die Sitzung wurde weiterhin mit Thomas Zipp diskutiert.

Hauptgegenstand der Sitzung war jedoch die Einbringung des Nachtragshaushaltes für 2021 und die der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Gemeinde für 2022. Das Wort hatte nun Bürgermeister Frank Schmidt (unabhängig). Orientiert habe man sich bei der Nachtragshaushaltssatzung am bereits für 2021 genehmigten Haushalt mit all seien Auflagen: "Dieser ist ohne Änderungen genehmigt und gibt vor, was an Investitionen geplant ist", erklärt er. Durch den Nachtrag sei eine Gegendeckung erforderlich, andere, bisher geplante Maßnahmen müssten deshalb verschoben werden.

Das geplante Gewerbesteueraufkommen von 1 140 000 Euro sei nicht erreicht worden, im Nachtrag sind 980 000 Euro geplant. "Das ist auf den Gewerbesteuerbescheid einer einzigen Firma zurückzuführen", erklärt Frank Schmidt. Veränderungen im Ergebnishaushalt gebe es auch aufgrund Veränderungen beim Niederschlags- und Schmutzwasser. Die ordentlichen Aufwendungen würden sich gegenüber 2020 um 330 628 Euro erhöhen. "Das beruht zum Großteil auf erhöhten Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen", sagte Frank Schmidt. Diese sowie die Kreis- und Schulumlage seien die größten Aufwandspositionen. Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer würden gleich bleiben. Die Netto-Neuverschuldung sei mit 193 504 Euro geringer als genehmigt. Dies liege an den verschobenen Investitionen. Unter anderem betroffen ist die Sanierung des Tiefbrunnens I, die teilweise im Haushalt für 2022 aufgeführt sei. Auch die geplante Verbundleitung von Obershausen nach Niedershausen werde auf 2022 verschoben. Die Grillhütte in Selters soll 2022 wieder errichtet werden, die Kanalsanierung in der Schulstraße verschiebe sich teilweise auf das kommende Jahr. "Trotzdem weist der Haushalt einen klaren Überschuss auf und ist somit seit 2014 zum achten Mal in Folge ausgeglichen", bilanziert der Bürgermeister. 2022 könnte auf die Gemeinde eine Menge zukommen: "Es gibt Veränderungen, die zu einem Rekordhaushalt führen könnten", sagte Frank Schmidt bereits vorneweg. Schwerpunkte, die neben dem Jahr 2022 auch das Aktuelle sowie 2023 betreffen würden, seien die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die Kinderbetreuung sowie eine Stelle zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), die man sich mit Merenberg teilen wolle. Somit werde ein Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sei, auf 1 218 764 Euro festgesetzt.

Sichere Wasserversorgung durch Verbundleitung

Kreis- und Schulumlage blieben auch 2022 gleich, die Personalkosten würden tarifbedingt steigen. Neu sei sowohl die OZG-Stelle, die jedoch vorerst vom Land Hessen getragen werden könne, als auch die eines Gemeindepflegers.

Investitionen müssten unter anderem beim Tiefbrunnen I getätigt werden. Die Sanierung sei mit 30 000 Euro angesetzt worden. Eine Verbundleitung sei nötig und mit 100 000 Euro im Haushalt vermerkt. "Der Tiefbrunnen in Obershausen ist sehr ergiebig. Niedershausen ist hingegen der einzige Ortsteil ohne eigenen Tiefbrunnen. Ein Vorteil des Anschlusses ist außerdem, dass Tiefbrunnen kaum durch Nitrat belastet werden können. Niedershausen wird noch aus dem Bergwerk versorgt, wenn der Anschluss da ist, haben wir kein Problem mehr", erklärt Frank Schmidt.

Für die Sanierung der Brücke an der Löhnberger Hütte seinen für 2022 "erst einmal nur" 30 000 Euro vorgesehen, in Zukunft könnte das Bauwerk aber noch deutlich höhere Kosten verursachen. Auch in der Löhnberger Kita müsse sich einiges tun: Coronabedingt sei eine sechste Gruppe im Schlafraum gegründet worden, dieser sei notdürftig in den Keller verlegt worden, doch dafür gebe es nur eine neunmonatige Genehmigung. "Wir bauen jetzt hinter der Turnhalle an, weil von dort die Versorgung kommt", sagte Frank Schmidt. Insgesamt stünden Investitionen von 1,8 Millionen Euro zu buche. Durch Zuschüsse und die direkte Schlüsselzuweisung wolle man 2022 einen Überschuss von 930 440 Euro erwirtschaften. "Das ist ein Rekordergebnis", sagte der Bürgermeister und begründet das mit dem Einwohnerzuwachs. Eine aktuelle Erhebung habe 4675 Einwohner gezählt.

Die Gemeindevertreter haben einstimmig für den Verweis des Zahlenwerks in den Haupt- und Finanzausschuss gestimmt.