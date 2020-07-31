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Freitag, 31.07.2020 - 14:00
3 min

Löhnberg schafft neue Parkplätze

In Löhnberg und Niedershausen können Autofahrer bei der Parkplatzsuche verzweifeln. Das will die Gemeinde ändern und zusätzliche Parkplätze schaffen.

Bürgermeister Frank Schmidt, (v. l.) nimmt den Förderbescheid von Landrat Michael Köberle entgegen. Mit dabei sind Michael Lohr von der Kreisverwaltung sowie die beiden Löhnberger Kommunalpolitiker Udo Jung und Karl Heinz Schäfer. Foto: Gemeinde Löhnberg

Bürgermeister Frank Schmidt, (v. l.) nimmt den Förderbescheid von Landrat Michael Köberle entgegen. Mit dabei sind Michael Lohr von der Kreisverwaltung sowie die beiden Löhnberger Kommunalpolitiker Udo Jung und Karl Heinz Schäfer. Foto: Gemeinde Löhnberg

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