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Mittwoch, 05.08.2020 - 18:00
2 min

Löhnberg spannt Schutzschild für Vereine

Damit die Corona-Krise in Löhnberg nicht zu einem Vereinssterben führt, gibt es Geld von der Gemeinde.

Damit die Löhnberger Vereine Geld in der Kasse haben, um ihre laufenden Kosten auch in der Corona-Krise bezahlen zu können, will die Gemeinde einen Zuschuss zahlen. Foto: Jens Büttner/dpa

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