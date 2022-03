Löhnberg und Merenberg bekommen den Glasfaser-Anschluss

Die Glasfaser kann kommen: In Merenberg und Löhnberg haben ausreichend Bürger einen Vertrag unterschrieben, in Weilburg (Foto) ist die Quote dagegen noch nicht erreicht. Foto: Mika Beuster

LÖHNBERG/MERENBERG - Löhnberg/Merenberg (brm). Die Gemeinden Löhnberg und Merenberg werden an das Glasfasernetz angebunden. Die von der Firma Giganetz geforderte Quote von 40 Prozent der Bürger in jeder Gemeinde, die sich für einen solchen Anschluss entscheiden müssen, ist erreicht worden.

In Deutschland wird der Ausbau des Glasfasernetzes privatwirtschaftlich vorangetrieben, die Firmen geben Quoten vor, ab denen für sie ein Ausbau wirtschaftlich ist. Die Firma Giganetz verkündete nun, dass diese erforderlichen Quoten im Prozess der "Nachfragebündedlung" erreicht worden sei.

"Wir freuen uns sehr, dass uns von den Kommunen und den Menschen vor Ort so viel Vertrauen entgegengebracht worden ist", sagt Soeren Wendler, Geschäftsführer der Deutschen GigaNetz GmbH. Die Gemeinden hatten eine Kooperationsvereinbarung mit dem Telekommunikationsunternehmen geschlossen, um den Anschluss zu forcieren. In den Rathäusern herrscht dementsprechend Freude. Zuvor waren die Fristen noch einmal kurzfristig verlängert worden, um die nötige Quote zu erreichen.

Der Merenberger Bürgermeister Oliver Jung (SPD) sagte dieser Zeitung zum Ergebnis: "Der Marktflecken Merenberg hat auf dem Weg in die Zukunft die nächste erfolgreiche Stufe erklommen." Der Löhnberger Bürgermeister Frank Schmidt (unabhängig) berichtet, dass am Anfang die Zustimmung zum Glasfaserausbau etwas schleppend gelaufen sei. "Aber in den letzten Tagen konnten viele Verträge abgeschlossen werden. Das freut mich sehr, denn damit ist Löhnberg gut für die Zukunft aufgestellt", berichtet Schmidt.

"Wir brauchen Glasfaser im Haus, um Leben und Arbeiten im ländlichen Raum attraktiver zu machen", so Schmidt weiter. Wer bislang noch nicht für einen Anschluss unterschrieben habe, könne sich noch für einen entscheiden, erklärt die Firma Giganetz indes.

"Nun können wir mit den Bauplanungen beginnen, um möglichst alle Adressen, die Glasfaser bestellt haben, auch anzubinden", sagt Wendler. Bis dahin gebe es für die Bürger noch die Möglichkeit einer kostenlosen Anbindung.