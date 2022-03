Löhnberg und Merenberg haben neuen Hilfspolizisten

Der neue Hilfspolizist tritt sein Amt an (v. l.): Christina Stein, Svenja Brauss, Alexander Scala sowie die Bürgermeister von Merenberg und Löhnberg, Oliver Jung und Frank Schmidt, freuen sich auf die Zusammenarbeit. Foto: Gemeinde Löhnberg

LÖHNBERG/MERENBERG - Löhnberg/Merenberg (red). Alexander Scala ist seit dem 1. März der neue Hilfspolizist des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Löhnberg und Merenberg. Er habe durch seine vorherigen Anstellungen, unter anderem in Frankfurt und Bischofsheim, langjährige Erfahrungen als Hilfspolizist und Mitarbeiter im Ordnungsamt, teilt die Gemeinde Löhnberg mit. Scala ist 38 Jahre alt und wohnt in Arfurt. In seiner Freizeit fährt er gerne Motorrad, kocht und liest.

Zu der offiziellen Vorstellung des Hilfspolizisten kamen Löhnbergs Bürgermeister Frank Schmidt (unabhängig), sein Merenberger Kollege Oliver Jung (SPD), Svenja Brauss vom Ordnungsamt Löhnberg, Christina Stein vom Ordnungsamt Merenberg zum Merenberger Rathaus.