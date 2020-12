Löhnberg von oben gesehen

Eines der Motive des Löhnberger Kalenders: die Dorfkirche in Obershausen. Foto: Alexander Bonn

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die Gemeinde Löhnberg bringt einen Foto-Jahreskalender mit Luftbildaufnahmen heraus.

Löhnberg hat viel zu bieten und gerade in den vergangenen Monaten hat sich das Ländliche der Region und damit verbunden die vielen Freizeitmöglichkeiten an der frischen Luft sehr bewährt. Die Ausflugsziele, Radwege und Ähnliches wurden und werden rege genutzt und in dem Kalender präsentiert die Gemeinde eindrucksvolle Luftaufnahmen aller Ortsteile.

Die professionellen Drohnenaufnahmen hat Alexander Bonn aus Löhnberg angefertigt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Insgesamt sind Luftaufnahmen von Löhnberg, Niedershausen, Obershausen und Selters, die evangelischen Kirchen in Löhnberg, Niedershausen und Obershausen, die Laneburg, die Schleuse mit Mühle, die Löhnberger Lilie, die Kindertagesstätte mit Turnhalle in Niedershausen und das Dorfgemeinschaftshaus mit Spielplatz in Selters zu sehen.

Kalender im A3-Format

im Rathaus zu kaufen

Der Kalender wurde im A3-Querformat gestaltet und ist für drei Euro im Rathaus (Seiteneingang) von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 12 Uhr und dienstagsnachmittags von 16 bis 18 Uhr zu kaufen.