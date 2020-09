Löhnberg wählt am 14. März

Sechs Jahre Amtszeit sind fast vorbei, deswegen steht in Löhnberg eine Bürgermeisterwahl an. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Löhnberg (ohe). Die Löhnberger Bürger können am 14. März 2021 ein Kreuz mehr machen als die meisten Einwohner im Landkreis.

Denn sie werden dann nicht nur bei der an diesem Tag stattfindenden hessischen Kommunalwahl darüber abstimmen, wie sich das Gemeindeparlament künftig zusammensetzt. In Löhnberg steht gleichzeitig die Bürgermeisterwahl an.

Den Wahltermin für die Bürgermeisterwahl haben die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus "Lilie" einstimmig festgelegt. So sollen beispielsweise Synergie-Effekte mit der Kommunalwahl entstehen, weil nur einmal Wahlhelfer bestellt werden müssen.

Eine mögliche Stichwahl wäre am 28. März

Wird nach dem ersten Urnengang eine Stichwahl nötig, so würde diese auf Sonntag, 28. März, fallen. Wer sich um das Bürgermeisteramt in Löhnberg bewerben will, muss seine Unterlagen bis 69 Tage vor dem Wahltermin - also bis zum 4. Januar 2021 - im Rathaus beim Wahlleiter abgegeben haben. Wahlvorschläge können von Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden.

Bei der letzten Bürgermeisterwahl in Löhnberg am 1. Februar 2015 war nur Amtsinhaber Frank Schmidt (SPD) angetreten. Er wurde mit 67,8 Prozent Stimmen für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt.