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Dienstag, 28.07.2020 - 11:48
2 min

Löhnberg wappnet sich für Trockenheit

Ob die nächsten Jahre auch durch Dürre geprägt sind, weiß keiner. Die Gemeinde Löhnberg will deswegen vorsorgen und investiert an mehreren Stellen in die Trinkwasserversorgung.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Die Gemeinde Löhnberg will deswegen vorsorgen und investiert an mehreren Stellen in die Trinkwasserversorgung. Symbolfoto: Oliver Berg dpa

Die Gemeinde Löhnberg will deswegen vorsorgen und investiert an mehreren Stellen in die Trinkwasserversorgung. Symbolfoto: Oliver Berg dpa

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