Löhnberg will Glasfasernetz in der Gemeinde

Laura Tiefenthal, Managerin Gebietsentwicklung Region Mitte bei der Deutschen GigaNetz, und Bürgermeister Dr. Frank Schmidt freuen sich über den Kooperationsvertrag. Foto: Gemeinde Löhnberg

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die Gemeinde Löhnberg plant eine nahezu flächendeckende Versorgung mit der Internetanbindung der nächsten Generation, teilt die Gemeinde mit. Mit dem Prinzip "Glasfaser bis in die eigenen vier Wände" begegne die Verwaltung den hohen Anforderungen in der enorm beschleunigten digitalen Entwicklung.

Durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Giganetz GmbH über den Ausbau eines Glasfaser-Netzes wolle Löhnberg die Weichen für die Infrastruktur der Zukunft stellen. Eine stabile Anbindung sei die Grundlage für moderne Teilhabe und Gestaltung. "In Löhnberg wollen wir einen zuverlässigen, schnellen und zukunftssicheren Internetanschluss ermöglichen," so Bürgermeister Frank Schmidt (SPD). "Wir freuen uns, mit der Deutschen Giganetz GmbH ein Experten-Team für den Glasfaserausbau gewonnen zu haben, das langfristig orientiert, verlässlich und nachhaltig arbeitet. Nun haben es die Bürger sowie die Unternehmen in unserer Gemeinde in der Hand, sich für einen Anschluss und damit für den Ausbau der hiesigen Infrastruktur zu entscheiden. Wenn sich eine ausreichende Zahl von Teilnehmern für eine Anbindung entscheidet, wird die Deutsche Giganetz das Glasfasernetz auf eigene Kosten hier vor Ort errichten", so Schmidt.