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Montag, 11.05.2020 - 12:00
3 min

Löhnberger hofft auf Rückkehr nach Mexiko

Die Corona-Pandemie hat die Pläne von Kevin Kleiber aus Löhnberg durcheinandergewirbelt. Der junge Mann im Rollstuhl half in Mexiko-Stadt Kindern mit Behinderung. Doch dann kam das Virus dazwischen.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Mit Freundin Svenja aus Deutschland, die zum Auslandssemester in Mexiko ist, trifft sich Kevin Kleiber, um das Land zu erkunden, hier in Zipolite an der Pazifikküste. Foto: Kleiber

Mit Freundin Svenja aus Deutschland, die zum Auslandssemester in Mexiko ist, trifft sich Kevin Kleiber, um das Land zu erkunden, hier in Zipolite an der Pazifikküste. Foto: Kleiber

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Fotos
Mit Freundin Svenja aus Deutschland, die zum Auslandssemester in Mexiko ist, trifft sich Kevin Kleiber, um das Land zu erkunden, hier in Zipolite an der Pazifikküste. Foto: Kleiber

Mit Freundin Svenja aus Deutschland, die zum Auslandssemester in Mexiko ist, trifft sich Kevin Kleiber, um das Land zu erkunden, hier in Zipolite an der Pazifikküste. Foto: Kleiber

Mit seinen 29 Jahren hat Kevin Kleiber, der seit seiner Geburt im Rollstuhl sitzt, schon fünf Kontinente bereist. Bis zum Ausbruch der Corona-Krise war der Löhnberger in Mexiko, um behinderten Menschen zu helfen. In seiner Freizeit lernte er Land und Leute kennen. Foto: Kleiber

Mit seinen 29 Jahren hat Kevin Kleiber, der seit seiner Geburt im Rollstuhl sitzt, schon fünf Kontinente bereist. Bis zum Ausbruch der Corona-Krise war der Löhnberger in Mexiko, um behinderten Menschen zu helfen. In seiner Freizeit lernte er Land und Leute kennen. Foto: Kleiber

Einen für Südamerika typischen Poncho legt sich auch Kevin Kleiber zu. Foto: Kleiber

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