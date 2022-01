Löhnberger ist weiter im Gottesdienst und im Chor aktiv

Pfarrer Hans Mayer (l.) überreicht Otto Riedl Urkunde und Präsent. Foto: Edgar Schüller/Heilig Kreuz Oberlahn

LÖHNBERG - Löhnberg (red). "Aufgrund Ihres langjährigen Engagements in den synodalen Gremien der Pfarrei St. Hedwig, Löhnberg sowie der neuen Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn, darf ich Ihnen die Urkunde 'Dank und Anerkennung' verleihen", schreibt der Bischofsvikar Wolfgang Pax in seinem Dankesbrief an Otto Riedl. Im Jahresabschlussgottesdienst hatte Pfarrer Hans Mayer, der nun in Frankfurt seinen Dienst tut, den Brief und die Urkunde an Riedl für 70 Jahre aktives Ehrenamt überreicht.

Mayer freute sich, diese Aufgabe als seine "letzte Amtshandlung" in seiner Pfarrei übernehmen zu dürfen und beschenkte Otto Riedl mit einem Präsentkorb als Dankeschön im Namen der Pfarrei.

Und das sind Riedls ehrenamtliche Stationen: Seit 1952 engagiert sich Otto Riedl in den unterschiedlichen Gremien der katholischen Gemeinde Löhnberg. Beim Aufbau der Gemeinde übernahm er schon früh Ministrantendienste und 1952 die Aufgaben des Jugendsprechers.

Besonderer Schwerpunkt

ist die Seniorenarbeit

Ab 1967 arbeitete er dann im Pfarrausschuss und später schließlich im Pfarrgemeinderat mit. Neue Aufgaben übernahm er 1999 im Verwaltungsrat, dessen stellvertretender Vorsitzender er bis 2019 war. Durch seine jahrzehntelange Mitarbeit in den Führungsgremien der Ackermann-Gemeinde und dem Bund der Vertriebenen spannt er bis heute ein Band zu seiner Heimat, dem Egerland.

Neben den Gremienaufgaben in der Gemeinde übernahm Otto Riedl auch ständige Aufgaben in den Gottesdiensten als Lektor, Kommunionhelfer und Leiter von Wortgottesdiensten.

Die Seniorenarbeit lag Otto Riedl immer besonders am Herzen. So leitete er seit 1996 die Seniorengymnastik und organisierte viele Ausflugsfahrten. Wenn Otto Riedl heute die Gremienarbeit Jüngeren überlässt, ist er trotzdem in den Gottesdiensten und im Kirchenchor weiterhin aktiv.