Löhnberger können Ausweis zu Hause beantragen

Marion Kuhmann (r.) ist Mitarbeiterin des Löhnberger Einwohnermeldeamtes. Bei einem Hausbesuch nimmt sie einen Passantrag entgegen. Foto: Gemeinde Löhnberg

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Seit 1. August 2021 können in Deutschland Personalausweise nur noch mit Fingerabdruck beantragt werden. Das stelle aber vor allem ältere und beeinträchtigte Bürger immer wieder vor große Herausforderungen. Denn sie könnten oft nicht mehr die Behörden selbst aufsuchen, schreibt die Gemeinde Löhnberg in einer Pressemitteilung. Die Kommune habe sich daher auf diese neue Situation eingestellt. Sie biete mittlerweile für Betroffene Hausbesuche zur Beantragung an.

Marion Kuhmann, Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamts, fährt mit allen notwendigen Geräten zu den Kunden und wickelt den Antrag in den eignen vier Wänden ab. "Das Feedback ist durchweg positiv und die Kunden, die diesen Service bereits genutzt haben, sind äußerst dankbar für diese Möglichkeit der Beantragung", erklärt Stefanie Gelbert, Pressesprecherin der Gemeinde. Grundvoraussetzung für den Service sei eine funktionierende Internetverbindung mit WLAN.

Bei Rückfragen oder Terminvereinbarung steht Marion Kuhmann unter Telefon 0 64 71-98 66 24 oder E-Mail an m.kuhmann@loehnberg.de zur Verfügung.