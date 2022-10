Löhnberger Münzschatz wieder für Öffentlichkeit zugänglich

Stephan Gürtler, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Weilburg (links) und Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) vor der Vitrine. Foto: Stefanie Gelbert

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) zeigte sich erfreut, dass der Münzschatz nun wieder besichtigt werden kann. Für die Umbaumaßnahmen der Kreissparkasse in Löhnberg wurde die Vitrine in den Vorraum des Tresors gestellt und war nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. "Es ist toll, dass alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sich den besonderen Fund nun wieder anschauen können. Die letzte Münze stammt aus dem Jahr 1687, als der französische König Ludwig XIV. in die Pfalz und die Rheinlande, bis nach Hessen, einmarschieren ließ. Daher wurden die Münzen möglicherweise an diesem ungewöhnlichen Ort, nämlich in der Toilette, versteckt", so Frank Schmidt.

Die Vitrine, in der die Münzen ausgestellt sind, wurde damals über die Sparkassenstiftung Hessen Thüringen finanziert.

Die Entdeckung des Schatzes auf der Laneburg im März 2000 war ungewöhnlichen Umständen zu verdanken, da das Versteck besonders geschickt gewählt war. So war es zunächst reiner Zufall, dass, wegen des für die Restaurierungsarbeiten um die Burg laufenden Gerüstes, ein Fachmann das Mauerwerk aus nächster Entfernung besichtigen konnte und dabei auffällige Erscheinungen bemerkte, die die nähere Untersuchung auslösten. In einer Außenwand fiel ein Loch auf.

Es traten einige Stoffreste aus einem sogenannten Gerüstloch von etwa zehn Zentimetern Durchmesser hervor. Die Münzen waren auf etwa 45 Zentimeter des Loch-Verlaufs innerhalb der 60 Zentimeter starken Mauer verteilt. Der grobe Leinenstoff mit neun Fäden entpuppte sich als Rest eines zusammengenähten Geldbeutels. Dieser war gut gefüllt. Insgesamt 211 Silbermünzen wurden dabei gefunden.

Der Münzschatz kann, ohne Anmeldung, zu den üblichen Öffnungszeiten der Sparkasse besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind:

Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr. Besichtigungen außerhalb der Öffnungszeiten oder für größere Gruppen mit Führung von Bürgermeister Frank Schmidt müssen vorab über info@loehnberg.de angemeldet werden.