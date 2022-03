Löhnberger Parlament redet über Sportplätze

Im Rathaus Löhnberg sind einige Bauvorhaben in der Planung - das Parlament soll nun beschließen. Archivfoto: Ulrike Sauer

LÖHNBERG - Löhnberg (brm). Wie stellt sich die Gemeinde Löhnberg zum Regionalplan Mittelhessen auf, außerdem Bauvorhaben und Anträge: Die Gemeindevertreter in Löhnberg treffen sich am Donnerstag zu ihrer nächsten Sitzung.

Zunächst aber muss eine neue stellvertretende Schiedsperson gewählt werden, bevor es um drei Bauleitplanungen geht: so in Niedershausen um den Bereich "Neue Straße", in Löhnberg um "Am vordersten Schletsberg" und "Grüner Weg". In einem gemeinsamen Antrag von SPD und CDU geht es um die Instandsetzung der Feld- und Wanderwege im Zuge der Verkehrswegesicherungspflicht. Ein weiterer gemeinsamer Antrag befasst sich mit der Sicherung der Sportplätze in allen Ortsteilen. Die SPD will eine Tempo-30-Regelung in Löhnberg prüfen lassen, die CDU energieeinsparende Maßnahmen an der Straßenbeleuchtung.

Außerdem will die CDU Informationen der Bürger über die neue Grundsteuerregelung sowie eine Überprüfung der Gehwege erreichen. Im Bürgerhaus Lilie beginnt die Sitzung ab 19 Uhr, für alle Teilnehmer gilt die "3G"-Regel.