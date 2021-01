Mehr Kinder gehen in die Krippe

Eine Analyse zeigt in Löhnerg die Zahlen für die Betreuungssituation auf: 29 Krippenkinder und 59 Kita-Kinder sind im Jahr 2020 in der Kita "Kleine Strolche" angemeldet gewesen. In der Niedershäuser Einrichtung gibt es fünf Gruppen. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/ dpa