Mehr Schallschutz für die Kita "Habakuk"

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Wieder einmal bekommt die Gemeinde Löhnberg einen Zuschuss für ein wichtiges Projekt. Aus dem Zukunftsfonds des Landkreises Limburg-Weilburg erhält die Gemeinde eine Förderung in Höhe von rund 11 600 Euro für Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte "Habakuk" in Löhnberg.

Gebäude an aktuelle Vorgaben anpassen

Die Kita "Habakuk" soll aufgrund der starken Nachfrage eine weitere Gruppe erhalten. Um die Attraktivität zu steigern und sie an die aktuellen Vorgaben anzupassen, werden entsprechende Sanierungsarbeiten durchgeführt. Dabei erhält die Treppe im Haupthaus einen neuen Belag, da der bestehende sich an einigen Stellen löst. Die Treppengeländer-Höhe wird den Empfehlungen der Unfallkasse angepasst und der Kellerabgang wird seitlich geschlossen. Zudem werden die Wandflächen an der Treppe überarbeitet. In der Mäusegruppe, Froschgruppe, der Bärengruppe sowie dem Frühstücksraum (im Obergeschoss) werden Deckenelemente zum Schallschutz angebracht.

Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich auf 46 400 Euro, wovon die Gemeinde den genannten Zuschuss erhält.

Demnächst beginnen die Ausschreibungen, sodass die Arbeiten in absehbarer Zeit durchgeführt werden können.