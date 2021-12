Mit Postkarten aus der Löhnberger Vergangenheit

Der neue Kalender zeigt historische Motive. Foto: Gemeinde Löhnberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (mark/red). Impressionen aus der Vergangenheit zeigt der neue Löhnberger Jahreskalender. Die Gemeinde habe sich zu der Neuauflage entschieden, nachdem der Kalender 2021 mit Luftaufnahmen der gesamten Großgemeinde Löhnberg so gut angekommen sei, heißt es auf der Website der Kommune. Im Kalender 2022 sind Impressionen aus der Vergangenheit Löhnbergs in Form von historischen Ansichtskarten zu sehen. Gleich die Titelseite zeigt die älteste Postkarte von Löhnberg aus dem Jahr 1897. Jeden Monat zieren vier Karten die Ansicht. Im Kalender sind alle Ortsteile vertreten - sowie Selters' Quelle Augusta Victoria und Neuselters.

Der Kalender wurde als A3-Querformat gestaltet. Exemplare gibt es jeweils zu den Öffnungszeiten in Löhnberg im Rathaus, in Obershausen in der Bäckerei Jung und in der Weilburger Residenz-Buchhandlung.