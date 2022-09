Motorradfahrer tot: Unfall zwischen Löhnberg und Weilburg

Der 22 Jahre alte Motorradfahrer aus Weilburg erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Symbolfoto: dpa

LÖHNBERG/WEILBURG - Ein 22-jähriger Mann ist am Freitagabend bei einem Motorradunfall auf der Landesstraße zwischen Löhnberg und Weilburg tödlich verunglückt.

Der Weilburger befuhr laut Polizeibericht gegen 20.50 Uhr die L3020, als er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und gegen die Bordsteinkante am Rand der Gegenfahrbahn stieß. Der Fahrer stürzte und prallte gegen die Schutzplanke hinter dem Bordstein. Fahrer und Maschine schleuderten von dort noch mehrere Meter über den Gehweg und die Fahrbahn. Der junge Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger zu den Ermittlungen hinzugezogen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verlor. Die Straße war für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

Nur wenige Stunden zuvor war bei einem Unfall zwischen Greifenstein und Mengerskirchen ebenfalls ein Motorradfahrer ums Leben gekommen . In diesem Fall hatte nach ersten Erkenntnissen ein Auto- dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Ein 58-Jähriger aus Brechen starb bei dem tödlichen Zusammenstoß.