6 min

Muss Löhnberger Bürgermeisterwahl wiederholt werden?

Der in Löhnberg unterlegene Kandidat erhebt Vorwürfe und zweifelt die Rechtmäßigkeit der Abstimmung in Löhnberg an. Nun ist das Parlament am Zug. Wie geht es weiter?

Von Mika Beuster und Natascha Gross