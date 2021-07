Neue Geländer für B 49-Brücken bei Löhnberg

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Von Montag, 2. August, bis voraussichtlich einschließlich Donnerstag, 5. August, erneuert Hessen Mobil an insgesamt drei Brücken im Zuge der Bundesstraße 49 bei Löhnberg die Geländer.

Bei den drei Brücken handelt es sich um die B 49-Unterführung des Kallenbachs auf Höhe der Anschlussstelle Löhnberg sowie um zwei Wirtschaftswegebrücken, die westlich von Löhnberg die B 49 in Verlängerung des Triftwegs und des Selbenhäuser Wegs überqueren. Aufgrund von Korrosionsschäden an den bisherigen Geländern dieser drei Brücken werden die Geländer ausgetauscht.

Um während der Geländermontage an den beiden Wirtschaftswegebrücken den Verkehr auf der B 49 zu schützen, werden Schutzgerüste und -netze unterhalb der Wirtschaftswegebrücken montiert. Diese Gerüste werden nach Abschluss der Arbeiten wieder demontiert. Dieser Auf- und Abbau der Gerüste erfolgt unter kurzzeitigen Sperrungen einzelner Fahrstreifen der B 49 bei Löhnberg. Der Verkehr kann die B 49 aber in beiden Fahrtrichtungen weiterhin befahren.

Kosten trägt

der Bund

Die beiden Wirtschaftswegebrücken werden jeweils an zwei Tagen in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr voll gesperrt: Die Brücke in Verlängerung des Triftwegs ist am Dienstag, 3. August, und Mittwoch, 4. August, gesperrt; die Sperrung der Brücke in Verlängerung des Selbenhäuser Wegs erfolgt am Mittwoch, 4. August, und Donnerstag, 5. August.

Die Kosten der Geländererneuerung von rund 130 000 Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger der B 49.