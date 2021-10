Neue Mülleimer für Löhnberg

In Löhnberg - hier die Laneburg - werden nun neue Mülleimer angeschafft. Archivfoto: Olivia Hess

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Die Löhnberger wünschen sich laut Gemeinde mehr Mülleimer - und haben diese nun bekommen. Schon mehrfach wurde seitens des Rathauses von einer Müll- und Hundekotproblematik berichtet. Nun wurden 20 Mülleimer angeschafft und an den Bushaltestellen und weiteren Standorten aufgestellt, wie die Gemeinde Löhnberg mitteilt.

Kostenfreie Hundekotbeutel im Rathaus erhältlich

Trotzdem stelle man immer wieder fest, dass in naturnahen Gebieten, wie zum Beispiel den Gärten am Sauerborn immer wieder Abfalleimer für Gartenabfälle benutzt würden. Auch der Hundekot werde vielerorts nicht korrekt entsorgt. Die Gemeinde erinnert deshalb daran, dass kostenfreie Hundekotbeutel im Rathaus erhältlich sind.

An den nachfolgenden Standorten habe der Bauhof inzwischen zusätzliche Mülleimer - auch für Hundekotbeutel - aufgestellt: In Löhnberg an der Einfahrt Triftweg, Am Waldparkplatz, An der Ruhebank am Hammersleh, In den Lahnwiesen (Firma Selters), Auf der Hardt und Am Sauerborn. In Niedershausen an der Kreuzung Sportplatz/Biskirchener Straße. In Obershausen am Radweg Richtung Nenderoth und an der Ruhebank am Feuchtbiotop sowie in Selters an der Einfahrt in die Lahnwiesen und am Rundweg an der alten Eiche.

Die Gemeinde sei dazu bereit, weitere Mülleimer bereitzustellen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass kein Haus- oder Gartenmittel in den öffentlichen Behältern entleert werde.

Außerdem ruft die Gemeinde ihre Bürger dazu auf, ihr weitere Standorte für Mülleimer (auch für die Entsorgung von Hundekotbeutel) zu nennen. Anregungen können per Mail an die Adresse anregungen@

loehnberg.de oder telefonisch an Petra Martin unter 0 64 71-98 66 21 gerichtet werden.