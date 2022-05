Niedershausen: Mädchen in Taxi bei Unfall verletzt

In Niedershausen gab es einen Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Symbolfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

LÖHNBERG-NIEDERSHAUSEN - Löhnberg-Niedershausen (red). Am Mittwochnachmittag hat sich in Niedershausen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Menschen verletzten wurden und hoher Schaden entstand.

Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 60 Jahre alter Taxifahrer die Hauptdurchgangsstraße von Niedershausen in Richtung Obershausen und beabsichtigte, nach links in die Obershäuser Straße in Richtung Westerwaldstraße abzubiegen. In dem Taxi befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 13-jähriges ein Mädchen aus Niedershausen als Fahrgast. Beim Abbiegen kam es laut Polizeibericht zu einem Zusammenstoß mit einem aus Obershausen entgegenkommenden Audi A4, der von einem 59-Jährigen gefahren wurde.

Der Taxifahrer, seine Insassin sowie der Fahrer des Audi wurden dabei verletzt und mussten im weiteren Verlauf in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18 000 Euro.