Polizei schnappt drei junge Einbrecher

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Am Samstagabend kam es in der Löhnberger Schützenstraße im Tennisclub-Vereinshaus zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Ein Zeuge bemerkte zur Tatzeit, dass sich drei Personen zum Gebäude gewaltsam Zutritt verschaffen wollten, wobei bereits eine Scheibe zu Bruch ging. Als er die Personen ansprach, flüchteten sie zu Fuß in Richtung eines nahe gelegenen Aussichtsturms. Dort konnten die drei Personen kurz darauf von der mittlerweile durch den Zeugen alarmierten Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden später den Erziehungsberechtigten übergeben.

Weitere Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 erbeten.