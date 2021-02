Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Am Freitagabend, 19. Februar, war ein 22-jähriger Mann aus Löhnberg gegen 23 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Wetzlarer Straße in Löhnberg unterwegs. Dort geriet er ins Visier der Polizei, die ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzog. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Dies teilte die Pressestelle der Polizei am Samstag mit.