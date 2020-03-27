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Freitag, 27.03.2020 - 16:40
2 min

Sanierte Kreisstraße in Obershausen wieder frei

Die Arbeiten für den Ausbau der Kreisstraße 450 in Obershausen sind nach rund siebenmonatiger Bauzeit beendet worden. Seit etwa einer Woche ist die Straße wieder frei befahrbar.

Die Kreisstraße 450 in Obershausen nach dem Ausbau. Foto: Kreisverwaltung

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